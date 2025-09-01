VIDEO / Nacionalisti napali automobil, mislili da je von der Leyen unutra

GABRIEL MONNET / AFP/Ilustracija

Vođa proruske stranke Preporod, Kostadin Kostadinov, u nedjelju je predvodio prosvjednike koji su pokušali spriječiti predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen da posjeti tvornicu oružja u bugarskom gradu Sopotu. Okupljeni su napali vozilo za koje su vjerovali da se u njemu nalazi šefica Komisije.

Kostadinov, koji se ranije zalagao za izlazak Bugarske iz NATO-a, zajedno s drugom nacionalističkom strankom Veličje organizirao je prosvjed ispred Vazovljevih strojarskih postrojenja. Prosvjednici su nosili bugarske i ruske zastave te zahtijevali "zaštitu nacionalnog suvereniteta“.

Tijekom incidenta Kostadinov je blokirao crni automobil, tvrdeći da ga policija želi pregaziti dok je pokušavala osloboditi prolaz. Automobil je nastavio kretanje, a prosvjednici su ga udarali zastavama i transparentima, uz povike "nacisti“.

Nije poznato je li Ursula von der Leyen u tom trenutku bila u vozilu. Kostadinov je kasnije ustvrdio da je ona u tvornicu stigla helikopterom, javlja Euronews.

Posjet unatoč prosvjedima

Unatoč napetostima, predsjednica Europske komisije nastavila je posjet najvećem državnom vojnom poduzeću u Bugarskoj, u pratnji premijera Rosena Željazkova i čelnika GERB-a Bojka Borisova. To je dio njezina obilaska zemalja na prvoj liniji, koji uključuje i Poljsku te Finsku.

"Ovo je upravo vrsta projekta kakvu želimo vidjeti. Donijet će dobra radna mjesta u regiju – do tisuću novih radnih mjesta u Sopotu – i povećati našu proizvodnju streljiva", poručila je von der Leyen tijekom obilaska.

Pohvalila je planove Bugarske za izgradnju tvornice baruta i povećanje proizvodnje topničkih granata u skladu sa standardima NATO-a, uz mogućnost dodatnog financiranja iz europskog fonda SAFE za jačanje obrambene industrije.

Von der Leyen ponovno je naglasila važnost jačanja europskih obrambenih kapaciteta zbog rata u Ukrajini, koji traje već četvrtu godinu.

Dugotrajni sukob

Kostadinov redovito optužuje bugarske političare da služe interesima Bruxellesa, nazivajući von der Leyen "simbolom degradacije europske civilizacije". Njegova stranka Preporod često organizira prosvjede protiv EU-a, tražeći izlazak Bugarske iz Unije.

Prosvjednici su ranije vandalizirali zgradu delegacije EU-a u Sofiji, bacali crvenu boju i pokušavali zapaliti ulazna vrata. Najnoviji incident u Sopotu samo je nastavak rastućih napetosti između bugarske vlasti i nacionalističke oporbe koja se protivi europskim obrambenim inicijativama.