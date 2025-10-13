Oglas

Netanyahu i supruga poslali poruku taocima

N1 Info
13. lis. 2025. 07:19
Izrael
Ured izraelskog premijera

Benjamin Netanyahu i njegova supruga Sara dodali su osobnu poruku u pakete dobrodošlice koji će biti uručeni taocima po njihovom povratku u Izrael.

"U ime cijelog izraelskog naroda, dobrodošli natrag," stoji u poruci, javlja BBC.

"Čekali smo vas. Grlimo vas.

Sara i Benjamin Netanyahu."

Sve pratite OVDJE.

Gaza Hamas Izrael

