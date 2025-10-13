Netanyahu i supruga poslali poruku taocima

Benjamin Netanyahu i njegova supruga Sara dodali su osobnu poruku u pakete dobrodošlice koji će biti uručeni taocima po njihovom povratku u Izrael.
"U ime cijelog izraelskog naroda, dobrodošli natrag," stoji u poruci, javlja BBC.
"Čekali smo vas. Grlimo vas.
Sara i Benjamin Netanyahu."
Sve pratite OVDJE.
*Prime Minister’s Office Announcement*— Government Press Office 🇮🇱 (@GPOIsrael) October 13, 2025
The Prime Minister’s Office, this morning (Monday, 13 October 2025)
Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara have added a personal message for the returning hostages to the welcoming kits that have been prepared for them by… pic.twitter.com/7dLP2boBue
