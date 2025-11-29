Obračun s "flotom u sjeni": Ukrajina dronovima pogodila dva ruska tankera

Ukrajina je na Crnom moru pomorskim dronovima pogodila dva tankera koje je koristila Rusija za izvoz nafte, izbjegavajući zapadne sankcije, rekao je u subotu dužnosnik ukrajinske sigurnosne službe SBU.
Oglas
Zajedničku operaciju protiv brodova tzv. "flote u sjeni" izveli su SBU i ukrajinska mornarica, rekao je neimenovani dužnosnik.
Turske vlasti obavile su da su u petak u blizini Bospora pogođena dva tankera. Na brodovima je izbio požar i pokrenuta je spasilačka akcija.
Dužnosnik SBU-a rekao je da su oba tankera, Kairos i Virat, bila prazna i na putu u luku u Novosirijsku.
"Video snimke pokazuju da su oba tankera, nakon što su pogođeni, pretrpjela kritičnu štetu i da su neupotrebljiva. To je značajan udarac ruskom prijevozu nafte", rekao je dužnosnik. Nije rečeno kada su napadi izvedeni.
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні танкери тіньового флоту так званої росії KAIRO та VIRAT. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України. Судна йшли порожніми на завантаження у порт Новоросійськ pic.twitter.com/c2RN2HpyaP— КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) November 29, 2025
Ukrajina je dosljedno pozivala na strože međunarodne mjere za rusku "flotu u sjeni", za koju tvrdi da pomaže Moskvi izvoziti ogromne količine nafte i financirati rat u Ukrajini unatoč zapadnim sankcijama.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas