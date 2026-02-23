Oglasio se Thompsonov tim: Organizator događaja nije bio predmet ovrhe u Sinju

"Povodom medijskih napisa o potraživanjima vezanima uz koncert u Sinju, tim Marka Perkovića Thompsona ističe da je organizator koncerta uredno i u cijelosti podmirio obveze koje se odnose na zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku skrb na lokaciji događanja, te da organizator događaja nije bio predmet ovrhe", stoji u priopćenju na društvenim mrežama koje prenosimo u cijelosti.