Papa Lav poziva na mir: Jedino rješenje mora uključivati ​​palestinsku državu

Papa Lav stigao je u nedjelju u Libanon, gdje će uputiti apel za mir s obzirom na to da je zemlja stalna meta izraelskih zračnih napada.
Oglas
Posjet Libanonu druga je i posljednja etapa Papina prvog putovanja u inozemstvo otkako je u svibnju izabran za poglavara Katoličke Crkve.
Papa Lav je u nedjelju rekao da jedino rješenje, u višedesetljetnom sukobu između Izraela i palestinskog naroda, mora uključivati palestinsku državu.
"Svi znamo da Izrael u ovom trenutku još uvijek ne prihvaća to rješenje, ali mi ga vidimo kao jedino rješenje", rekao je Lav novinarima na letu iz Turske za Libanon.
"Također smo prijatelji s Izraelom i nastojimo biti posrednički glas između dvije strane koji bi im mogao pomoći da se približe rješenju s pravdom za sve", dodao je papa govoreći na talijanskom.
Prvi američki Papa stigao je u posjet Libanonu iz Turske, gdje je boravio četiri dana i upozorio da je budućnost čovječanstva u opasnosti zbog neuobičajeno velikog broja krvavih sukoba u svijetu te je osudio nasilje koje se čini u ime religije.
Papa je tijekom leta za Libanon pohvalio Tursku kao primjer vjerskog suživota.
"Ljudi različitih religija mogu živjeti u miru", rekao je papa. "To je primjer onoga čemu mislim da bismo svi trebali težiti diljem svijeta."
Nekoliko sati prije njegova dolaska u Libanon, mnoštvo ljudi okupilo se duž cesta koje vode od zračne luke do predsjedničke palače, mašući libanonskim i vatikanskim zastavama.
Sastat će se s predsjednikom i premijerom i održati govor, koji će biti tek drugi njegov govor stranoj vladi.
Rat u Pojasu Gaze prelio se na Libanon, koji ima najveći udio kršćana u populaciji na Bliskom istoku, jer su zaratili Izrael i proiranski Hezbolah, što je kulminiralo velikom izraelskom ofenzivom.
Čelnici u Libanonu, koji je pružio utočište milijun sirijskih i palestinskih izbjeglica i bori se s posljedicama dugogodišnje gospodarske krize, zabrinuti su da bi Izrael u mjesecima koji dolaze mogao dramatično intenzivirati napade.
Izrael ističe da napadi koje izvodi od prošlogodišnjeg prekida vatre imaju za cilj spriječiti Hezbolah da obnovi svoje vojne sposobnosti i ponovno bude prijetnja naseljima na sjeveru Izraela.
Vođa Hezbolaha Naim Kasim rekao je u petak da se nada da će posjet pape Lava pomoći da Izrael prekine napade.
Raznolike libanonske zajednice također su pozdravile Papin dolazak. Vodeći svećenik Druza, Šeik Sami Abi al-Muna, rekao je da Libanon "treba tračak nade koji simbolizira njegov posjet".
Papin konvoj proći će južnim predgrađima Bejruta, područjem u kojem Hezbolah ima velik utjecaj i koji je bio meta velikih napada prošle godine. Hezbolahova organizacija mladih, Skauti imama Mehdija, organizirat će ceremoniju dočeka pored ceste kojom će prolaziti konvoj.
Papa Lav će u Libanonu posjetiti pet gradova. Posjet traje do utorka kada se vraća u Rim.
Neće posjetiti jug Libanona koji je meta izraelskih napada.
Papa će se pomoliti na mjestu kemijske eksplozije 2020. u luci u Bejrutu u kojoj je poginulo 200 ljudi i koja je izazvala milijarde dolara štete.
Predvodit će također misu na otvorenom na obali u Bejrutu te posjetiti psihijatrijsku bolnicu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas