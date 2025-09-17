Apel za prekidom vatre
Papa osuđuje uvjete s kojima se suočavaju Palestinci u Gazi kao "neprihvatljive"
Papa Lav u srijedu je osudio kao "neprihvatljive" uvjete s kojima se suočavaju Palestinci u Gazi, izrazio je solidarnost s civilima i ponovno apelirao na prekid vatre u ratu između Izraela i Hamasa.
"Izražavam svoju duboku bliskost s palestinskim narodom u Gazi, koji i dalje živi u strahu i preživljava u neprihvatljivim uvjetima, ponovno prisiljen napustiti svoju zemlju", rekao je Papa u svojoj tjednoj općoj audijenciji u Vatikanu.
Izrael je u utorak pokrenuo veliki kopneni napad na Gazu, prisiljavajući stotine tisuća ljudi da napuste svoje domove usred onoga što su stanovnici nazvali najtežim bombardiranjem u dvije godine rata.
Papa je obnovio svoj poziv na primirje, oslobađanje talaca u Gazi i pregovaračko diplomatsko rješenje sukoba. Pozvao je vjernike da mu se pridruže u molitvi "kako bi uskoro svanula zora mira i pravde".
Papa pojačao svoje pozive za prekid rata u Gazi
Ranije ovog mjeseca papa se u Vatikanu sastao s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom. U neuobičajeno dugoj izjavi nakon sastanka, Vatikan je rekao da je Lav Herzogu izrazio žaljenje zbog "tragične situacije u Gazi".
Izraelska vojska objavila je u srijedu da je od pokretanja velike kopnene ofenzive s ciljem uništenja Hamasa napala više od 150 ciljeva diljem grada Gaze.
"U protekla dva dana, (zračne snage) i topničke snage napale su više od 150 terorističkih ciljeva diljem grada Gaze kao podršku trupama koje manevriraju u tom području", priopćila je izraelska vojska.
Washington stoji uz Izrael
Izrael je veliku kopnenu ofenzivu na grad Gazu pokrenuo samo nekoliko sati nakon što se američki državni tajnik Marco Rubio susreo u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, poručivši mu da Washington stoji uz Izrael.
Kina je u srijedu izrazila snažno protivljenje eskalaciji izraelskih vojnih operacija u enklavi i pozvala Izrael da posluša pozive da se odmah zaustave neprijateljstva na palestinskom teritoriju.
"Pozivamo Izrael da posluša snažne pozive međunarodne zajednice, odmah prekine svoje vojne operacije u Gazi i što prije provede sveobuhvatno i trajno primirje kako bi spriječio humanitarnu krizu još većih razmjera", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian na redovnoj konferenciji za medije.
Oštra kritika i UN-a
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres ranije je oštro kritizirao daljnju izraelsku eskalaciju sukoba u Gazi. "Ono što se danas događa u Gazi je užasno. Svjedočimo masovnom uništavanju naselja, sustavnom uništavanju grada Gaze", rekao je Guterres u utorak u New Yorku. Istražno povjerenstvo UN-a zaključilo je u utorak da Izrael čini genocid u Gazi te da visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, potiču ta nedjela.
"U Gazi se događa genocid", rekla je Navi Pillay, voditeljica Istražnog povjerenstva i bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda (ICC).
Povjerenstvo navodi primjere razmjera ubojstava, blokade pomoći, prisilno raseljavanje i uništavanje klinike za plodnost kako bi potkrijepilo svoje zaključke, priključujući se skupinama za ljudska prava koje su došle do istih. "Odgovornost za ove zločine leži na izraelskim vlastima koje već gotovo dvije godine orkestriraju genocidnu kampanju s posebnom namjerom uništenja Palestinaca", dodala je Pillay.
Izrael je odbio surađivati s povjerenstvom, a izraelska diplomatska misija u Ženevi optužuje ga da "ima političku agendu protiv Izraela".
