Papa osuđuje uvjete s kojima se suočavaju Palestinci u Gazi kao "neprihvatljive"

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres ranije je oštro kritizirao daljnju izraelsku eskalaciju sukoba u Gazi. "Ono što se danas događa u Gazi je užasno. Svjedočimo masovnom uništavanju naselja, sustavnom uništavanju grada Gaze", rekao je Guterres u utorak u New Yorku. Istražno povjerenstvo UN-a zaključilo je u utorak da Izrael čini genocid u Gazi te da visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, potiču ta nedjela.