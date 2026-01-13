Poznat datum izbora u Mađarskoj

Mađarski nacionalistički premijer Viktor Orbán prvi će se put od povratka na vlast 2010. godine suočiti s ozbiljnim izazivačem na parlamentarnim izborima zakazanim za 12. travnja, a ishod glasanja mogao bi imati dalekosežne posljedice.
Oglas
Orbánova kandidatura za novi mandat bit će pod povećalom i izvan Mađarske. Nacionalistički čelnik održava bliske odnose s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a unatoč ratu u Ukrajini zadržao je i bliske veze s Moskvom.
Datum izbora objavio je danas mađarski predsjednik Tamás Sulyok na svojoj Facebook stranici.
Orbán (62), koji je na vlast došao 2010. uvjerljivom pobjedom, u međuvremenu je Mađarsku pretvorio u ono što sam naziva "neliberalnom demokracijom". Često je ulazio u sukobe s Bruxellesom zbog svojih politika prema medijima, migrantima i LGBTQ zajednici.
Magyar vodi u većini anketa
Na izborima će mu se suprotstaviti Péter Magyar, bivši član vladajućih struktura, čija je stranka Tisza od ulaska na političku scenu 2024. uzdrmala mađarsku politiku. Orbánova stranka Fidesz kampanju vodi pod sloganom "Siguran izbor", poručujući da će Mađarsku držati izvan rata u Ukrajini i spriječiti dolazak ilegalnih migranata.
Uoči izbora Orbán se suočava i s pritiskom da oživi posustalo gospodarstvo. Nagli rast inflacije nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine doveo je do ozbiljnog rasta troškova života, prenosi Index.hr.
Istodobno, 44-godišnji Magyar i njegova stranka u većini anketa vode ispred Fidesza, iako velik udio neodlučnih birača unosi dodatnu neizvjesnost. Prema anketi instituta Publicus iz prosinca, Tisza je imala potporu 48 posto odlučnih birača, dok je Fidesz bio na 40 posto.
Magyar je poručio da bi Mađarsku zadržao unutar Europske unije i NATO-a te da bi težio "pragmatičnim odnosima" s Rusijom. Također je obećao deblokirati milijarde eura zamrznutih europskih sredstava kako bi potaknuo gospodarstvo.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas