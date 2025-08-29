Preminuo poznati ruski skladatelj u dobi od 92 godine

Svjetski poznati ruski skladatelj Rodion Ščedrin preminuo je u dobi od 92 godine, priopćio je u petak Boljšoj teatar u Moskvi.
Rusko kazalište opisalo ga je "najvećim genijem današnjice" u priopćenju na Telegramu.
Rođen 16. prosinca 1932. u Moskvi, umjetnik je skladao mnoštvo djela, uključujući operu "Lolitu".
Međunarodno priznanje mu je donijela baletna partitura "Carmen Suite", glazbeno ljubavno pismo njegovoj supruzi, primabalerini Maji Pliseckoj, koja je umrla 2015.
"Rodion Ščedrin jedinstvena je pojava i epoha u svijetu glazbene kulture. Njegove opere, baleti i simfonijska djela izvode se s velikim uspjehom na svim većim pozornicama diljem svijeta već dugi niz desetljeća", priopćio je Boljšoj teatar.
Ščedrin je među najpoznatijim ruskim skladateljima. Dugo je vremena putovao između tri rezidencije u Moskvi, Muenchenu i Litvi.
"Neprocjenjivo kreativno nasljeđe Ščedrina uvijek će odjekivati u srcima publike", navodi se u priopćenju.
Njegova smrt je "velika tragedija i nenadoknadivi gubitak za cijeli svijet umjetnosti".
