Ukrajinski novinari utvrdili su da Jacenko služi kao mobilizirani pripadnik 331. padobranske pukovnije iste divizije. Prije slanja u Hersonsku oblast, postrojba je sudjelovala u nizu teških operacija, uključujući borbe u Donbasu i kasnije u Bahmutu, gdje je ruska taktika bila usmjerena na sustavno razaranje grada. Dolaskom jeseni pukovnija je prebačena na područje Hersona, što je, prema Institutu za proučavanje rata (ISW), vjerojatno povezano s njihovim iskustvom u uništavanju urbanih sredina i infrastrukture.