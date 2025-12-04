"Riba smrdi od glave": Desničarski populisti ismijavaju EU zbog korupcijskih skandala

Samo dan nakon što je EU potreslo uhićenje dviju visokih figura u istrazi o korupciji, mnogi na konferenciji Bitka za dušu Europe - koju organizira MCC Brussels, think tank s bliskim vezama s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, i koja okuplja visoke dužnosnike iz Budimpešte s desničarskim političarima, aktivistima i komentatorima iz cijelog kontinenta - rekli su da je pravi trenutak usmjeriti javni bijes prema establišmentu.