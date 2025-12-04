Analiza
"Riba smrdi od glave": Desničarski populisti ismijavaju EU zbog korupcijskih skandala
Prošlogodišnje okupljanje europske krajnje desnice u Bruxellesu održano je iza metalnih roleta nakon što su prosvjednici, policija i gradski političari pokušali spriječiti da se održi. Ove godine, vrata su širom otvorena - premda uz osiguranje sa strane - a pod opsadom je mainstream vodstvo EU-a.
Samo dan nakon što je EU potreslo uhićenje dviju visokih figura u istrazi o korupciji, mnogi na konferenciji Bitka za dušu Europe - koju organizira MCC Brussels, think tank s bliskim vezama s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, i koja okuplja visoke dužnosnike iz Budimpešte s desničarskim političarima, aktivistima i komentatorima iz cijelog kontinenta - rekli su da je pravi trenutak usmjeriti javni bijes prema establišmentu.
Najnoviji korupcijski skandal je "još jedan znak dvostrukih standarda", rekao je Balázs Orbán, politički direktor mađarskog premijera i glavni govornik na konferenciji, u intervjuu za POLITICO.
"Korupcijska tehnokratska elita krivo upravlja procedurama. Taj je element vrlo snažan i prilično vidljiv europskim biračima, ali ako razgovarate s Amerikancima … to je ono što oni vide iz Europe."
Premijer Orbán je više puta napadao “EU elite” kao odvojene od stvarnosti i nastojao ih okriviti za zamrzavanje sredstava njegovoj vlastitoj zemlji zbog nazadovanja u demokraciji i vladavini prava.
Na događaju je vladalo borbeno raspoloženje, održanom na svega nekoliko koraka od europske četvrti u Bruxellesu.
Poljski političar Ryszard Legutko, supredsjednik desničarske skupine Europskih konzervativaca i reformista, naciljao je samu predsjednicu Komisije Ursulu von der Leyen.
"Riba smrdi od glave", ispalio je.
John O’Brien, jedan od organizatora dvodnevne konferencije koja je započela u srijedu, rekao je da su se „prije nekoliko godina ljudi bojali reći neke od ovih stvari o imigraciji, iskazati zabrinutost zbog ekološkog ekstremizma, govoriti o pogrešnom upravljanju gospodarstvima … sada ljudi zaista pronalaze svoj glas.“
"Posljednjih godina se iznova i iznova pokazalo da je Europa prljava i da ju treba očistiti", rekao je O’Brien, dok su konobarima s leptir-mašnama posluživali kavu sudionicima.
Najnovija sramota za EU - privođenje u utorak bivše potpredsjednice Komisije Federice Mogherini i bivšeg visokog diplomatskog dužnosnika Stefana Sannina kao dio istrage o prijevari - dala je desnici mnogo materijala.
Na panelu u četvrtak, zastupnik francuskog Nacionalnog okupljanja Thierry Mariani i britanski politički komentator Matthew Goodwin trebali bi se obrušiti na “duboku državnu mrežu državne službe, nevladinih organizacija i zarobljenih institucija”.
Alice Cordier, francuska aktivistica i predsjednica kolektiva Nemesis, grupe koja se opisuje kao feministička, ali koju kritičari označavaju kao krajnje desničarsku islamofobnu organizaciju, rekla je da je „korupcija veliki problem“. Skandali, kazala je, pojačavaju javni bijes koji je dosad bio uglavnom usmjeren na posljedice migracije.
Balázs Orbán, međutim, bio je skeptičan da će skandal biti prekretnica za nacionalne izbore, uključujući i tešku borbu za reizbor njegovog šefa iduće godine. „Iskreno“, rekao je, interna optužba za korupciju „nije veliko iznenađenje za mene, pa ne dodaje previše.“
Borba protiv korupcije
No prema Danielu Freundu, zastupniku njemačkih Zelenih, krajnja desnica nije „u ikakvoj poziciji“ da vjerodostojno zagovara borbu protiv korupcije.
"Oni su problem, a ne rješenje“, rekao je Freund, dodajući da je skupina krajnje desnice Patriots [u Europskom parlamentu, kojoj pripada Orbánova stranka Fidesz] glasala protiv „gotovo svake mjere koja bi ojačala borbu protiv korupcije“.
Za sada je političko vodstvo EU-a suzdržano oko istrage o prijevari i čvrsto u defenzivi, s vezanim rukama zbog tekućih pravnih postupaka. To neke zabrinjava: „U pitanju je vjerodostojnost naših institucija“, rekla je Manon Aubry, supredsjednica Ljevice u Europskom parlamentu.
Drugi iz vladajuće koalicije Ursule von der Leyen žele vidjeti da zauzme nedvosmisleno čvrst stav prije nego što njezini protivnici iskoriste ideju da je birokracija prepuna zlouporaba javnog novca.
"To se treba riješiti na europskoj razini“, rekla je Raquel García Hermida-van der Walle, nizozemska zastupnica centrističke frakcije Renew. „Bilo da je riječ o … Qatargateu, ili ovim novim sumnjama na prijevaru. Nulta tolerancija i više alata za rješavanje toga.“
