Rubio traži od Katra da nastavi posredničku ulogu za Gazu

Američki državni tajnik Marco Rubio susreo se u utorak kratko s katarskim emirom kako bi pozvao strateškog partnera Washingtona da nastavi svoju ulogu posrednika između Izraela i Hamasa, tjedan dana nakon izraelskog napada u Dohi usmjerenog na palestinski islamistički pokret.
Rubio se kratko zaustavio u Katru i susreo s emirom Tamimom bih Hamadom al-Tanijem, te nakon jednosatnog sastanka napustio Dohu.
U Izraelu je u ponedjeljak obećao "nepokolebljivu podršku" Washingtona u eliminaciji Hamasa, nakon gotovo dvije godine razornog rata u Pojasu Gaze.
Bio je pesimističan u pogledu mogućeg sporazuma o prekidu vatre, rekavši da samo Katar može doprinijeti tome, dok je izraelska vojska u utorak objavila da je pokrenula veliku kopnenu ofenzivu u gradu Gazi.
"Zamolit ćemo Katar da nastavi činiti ono što je činio i na tome mu se zahvaljujemo, a to je da igra konstruktivnu ulogu u pokušaju okončanja“ rata u Gazi, rekao je Rubio novinarima dok je napuštao zračnu luku Ben Gurion u Tel Avivu prije zaustavljanja u Dohi.
"Očito je na njima da odluče žele li to učiniti nakon onoga što se dogodilo prošli tjedan ili ne, ali želimo da znaju da ako postoji ijedna zemlja na svijetu koja je sposobna pomoći u okončanju ovog sukoba pregovorima, to je Katar“, rekao je.
Katarski emir je u ponedjeljak na samitu arapskih i muslimanskih čelnika u Dohi rekao da je cilj izraelskog napada bio "neuspjeh pregovora" za okončanje rata u Gazi.
Samit je pozvao na "preispitivanje" diplomatskih odnosa država članica s Izraelom i pozvao Washington da izvrši pritisak kako bi obuzdao svog saveznika, nakon prošlotjednog napada u Dohi na pripadnike Hamasa.
Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk osudio je u utorak izraelski napad u Katru, nazvavši ga "šokantnim kršenjem međunarodnog prava" i "napadom na regionalni mir i stabilnost".
