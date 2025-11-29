SAD pojačava pritisak, Trump: Zračni prostor iznad i oko ove zemlje treba smatrati zatvorenim

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je rekao da zračni prostor iznad i oko Venezuele treba smatrati "u cijelosti zatvorenim", ali nije objavio više pojedinosti, u trenutku dok Washington pojačava pritisak na vladu predsjednika Nicolasa Madura.
"Svim zrakoplovnim tvrtkama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima - molimo vas da ZRAČNI PROSTOR IZNAD I OKO VENEZUELE smatrate POTPUNO ZATVORENIM", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.
Američki napadi na brodove koji navodno prevoze drogu u području Kariba traju već mjesecima, a istodobno se u regiji gomilaju američke vojne snage. Istodobno je Trump u Venezueli odobrio tajne operacije CIA-e.
Predsjednik je ovaj tjedan pripadnicima vojske obznanio da će SAD "vrlo brzo" započeti s kopnenim operacijama da bi se zaustavile osobe za koje se sumnja da su venezuelski trgovci drogom.
Prošli je tjedan američki regulator zrakoplovstva upozorio glavne zrakoplovne tvrtke na "potencijalno opasnu situaciju" za vrijeme prelijetnja Venezuele zbog "pogoršane sigurnosne situacije i pojačane vojne aktivnosti u ili oko" te južnoameričke države.
Venezuela je oduzela operativna prava za šest velikih međunarodnih zrakoplovnih tvrtki koje su obustavile letove u tu zemlju nakon upozorenja američke Federalne uprave za zrakoplovstvo.
Trumpova administracija optužila je Madura za umiješanost u trgovinu drogom, što on negira.
Maduro je na vlasti od 2013. Kazao je kako vjeruje da ga Trump želi svrgnuti s vlasti i da će se venezuelski građani i vojska oduprijeti svakom takvom pokušaju.
Američke su se snage u regiji dosad fokusirale na operacije suzbijanja trgovine narkoticima. Od rujna su izveli najmanje 21 napad na navodne brodove s drogom na Karibima i Pacifiku, pri čemu su ubijene najmanje 83 osobe.
