"Domovinski teritorij"
SAD službeno objavio ime vojne misije u Južnoj Americi: "Zaštitit ćemo susjedstvo"
Američki ministar obrane Pete Hegseth službeno je najavio pokretanje nove vojne operacije usmjerene protiv takozvanih „narko-terorista“, dok Sjedinjene Američke Države nastavljaju opsežno gomilanje trupa, ratnih brodova i borbenih zrakoplova u Latinskoj Americi.
„Danas objavljujem Operaciju SOUTHERN SPEAR. Pod vodstvom Združenog zapovjedništva Southern Spear i @SOUTHCOM, ova misija brani naš domovinski teritorij, uklanja narko-teroriste iz našeg polutka i štiti našu domovinu od droga koje ubijaju naše ljude“, napisao je Pete Hegseth na X-u.
„Zapadna hemisfera je susjedstvo Amerike – i mi ćemo ga zaštititi“, dodao je.
SOUTHCOM je kratica za Zapovjedništvo južnog bojišta američkih oružanih snaga, nadležno za 31 zemlju u Južnoj i Srednjoj Americi te na Karibima, piše Al Jazeera.
Na društvenim mrežama SOUTHCOM je objavio da američki marinci provode topničku obuku na desantnom brodu USS Iwo Jima na Karibima, u sklopu prioriteta predsjednika Donalda Trumpa da poremeti krijumčarenje droga i zaštiti SAD.
Hegsethova objava stigla je nakon izvještaja o dvadesetom američkom napadu na plovila u Karibima i na Pacifiku, pri čemu su ovaj tjedan poginule četiri osobe. CNN je citirao neimenovanog dužnosnika Pentagona koji je naveo da „nema preživjelih“ nakon udara na osumnjičeno plovilo za krijumčarenje droge u ponedjeljak.
Riječ je o najnovijem u nizu navodnih napada na osobe koje plove u karipskim i pacifičkim vodama. SAD tvrdi da cilja krijumčarenje droge, ali nije pružio dokaze ni pravno obrazloženje za ove smrtonosne operacije, u kojima je do sada ubijeno oko 80 ljudi.
Američki državni tajnik Marco Rubio reagirao je u srijedu na kritike G7 saveznika, poručivši da Europljani neće određivati kako će Washington štititi nacionalnu sigurnost SAD-a.
Najveće američko vojno gomilanje u Latinskoj Americi u generacijama
Imenovanje operacije Southern Spear dolazi u trenutku kada se najnapredniji američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford očekuje uz obalu Venezuele u idućim danima – potez opisan kao izvanredna demonstracija američke vojne moći, neviđena u Južnoj Americi generacijama.
Dolazak nosača dodatno pojačava već značajnu koncentraciju američkih trupa, mornarice i zrakoplovstva, navodno u sklopu borbe protiv latinoameričkih narko-kartela, ali široko shvaćenu kao pokušaj destabilizacije i uklanjanja venezuelskog predsjednika Nicolása Madura.
Govoreći na venezuelanskoj državnoj televiziji u srijedu, Maduro je optužio SAD da izmišljaju narative kako bi opravdali napade na plovila u regionalnim vodama i kako bi opravdali prijetnju Venezueli.
„Pošto ne mogu reći da skrivamo biološko ili kemijsko oružje, izmišljaju bizaran narativ“, rekao je Maduro, kojega Washington optužuje za povezanost s trgovinom drogom.
Venezuelsko Ministarstvo obrane objavilo je početkom tjedna da je mobilizirano gotovo 200.000 vojnika za dvodnevnu vježbu čiji je cilj poboljšati spremnost zemlje na „imperijalističku prijetnju“ koju predstavlja sve veća američka vojna prisutnost.
Venezuelski ministar obrane Vladimir Padrino López nazvao je američko raspoređivanje vojske na Karibima „vulgarnim napadom na suverenitet i mir“ ne samo Venezuele, već cijele regije.
Elizabeth Dickinson, viša analitičarka Međunarodne krizne skupine za andsku regiju, rekla je za Associated Press da „nosač zrakoplova ne donosi ništa što bi bilo korisno u borbi protiv trgovine drogom“ u regiji.
„Mislim da je to očito poruka prvenstveno usmjerena na pritisak na Caracas“, rekla je Dickinson.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare