Sve krhkije primirje u Gazi: Izrael ne prestaje sa zračnim napadima, raste broj mrtvih i ranjenih

Pet osoba je poginulo, a 18 je ranjeno u izraelskim zračnim napadima u Han Junisu na jugu Pojasa Gaze u četvrtak, rekle su lokalne zdravstvene vlasti, nakon što su se Hamas i Izrael međusobno optužili za kršenje sve krhkijeg primirja, koje traje gotovo šest tjedana.

Bolničari su rekli da je u jednom napadu na kuću u gradu Bani Suhejla istočno od Hana Junisa ubijeno troje ljudi, uključujući bebu, te da je ranjeno 15 drugih, a da je u obližnjem gradu Abasanu ubijen muškarac i ranjeno troje.

Izraelska vojska je potvrdila napade, no kazala da ne zna da je bilo žrtava.

Dužnosnici bolnice Naser su kasnije u četvrtak rekli da je još jedan Palestinac ubijen u izraelskoj paljbi u Abasanu.

Hamas: Opasna eskalacija

Izrael je u srijedu kazao da je pogodio ciljeve diljem priobalne enklave nakon što su pripadnici palestinske militantne skupine otvorili vatru na njegove vojnike, a bolničari u Gazi su rekli da je najmanje 25 osoba poginulo, odnosno najviše od 29. listopada kada je smrtno stradalo najmanje 100 ljudi.

Hamas je napade nazvao opasnom eskalacijom te pozvao arapske posrednike, Tursku i Sjedinjene Američke Države, koje su posredovale sporazumu o prekidu vatre, da interveniraju.

Glasnogovornik Hamasa Hazem Kasem je u priopćenju kasnije u četvrtak optužio Izrael da je pomaknuo oznake koje definiraju koje će područje i dalje okupirati, što bi bilo kršenje dogovorenih granica, prema kojima Izrael zadržava kontrolu nad preko 50 posto enklave.

Stanovnici su za Reuters rekli da su u predgrađu Šedžaja na istoku grada Gaze vidjeli da su žute barikade koje označavaju područje pod izraelskom kontrolom pomaknute 100 metara prema zapadu. Izrael to nije zasad komentirao.

Primirje ublažilo sukob, no napadi se nastavljaju

U Zejtunu, također predgrađu Gaze, gdje je najmanje 10 osoba u srijedu ubijeno u zgradi u kojoj su bile smještene raseljene obitelji, Palestinci su pretraživali ruševine kako bi spasili pokućstvo i osobne stvari dok su spasioci nastavili tražiti žrtve.

"Kažu da traje primirje, no ja sumnjam u to. Svakoga dana govore da je primirje, to je potpuno neistinito", kazao je stanovnik Zejtuna Akram Isvair u četvrtak.

"Rakete su pogodile raseljene, jadne stanovnike. Što mi, naše žene i obitelji možemo učiniti?", rekao je za Reuters.

Sporazumom o prekidu vatre je 10. listopada smiren dvije godine dug sukob u enklavi, što je omogućilo stotinama tisuća Palestinaca da se vrate u razrušen grad Gazu. Izrael je povukao vojnike s položaja u gradu te se povećao dotok humanitarne pomoći.

Hamas nastoji ponovno nametnuti vlast

No, nasilje nije posve zaustavljeno. Hamas nastoji ponovo nametnuti svoju vlast, a neki su zabrinuti i za de facto podjelu teritorija. Također, uvjeti života su veoma loši. Palestinske zdravstvene vlasti tvrde da su izraelske snage ubile 312 osoba u napadima na Gazu otkako je primirje stupilo na snagu.

Izrael kaže da je troje njegovih vojnika poginulo od početka prekida vatre.

Rat u Gazi izbio je nakon što su militanti predvođeni Hamasom ubili 1200 ljudi, uglavnom civila, te oteli 251 taoca upavši na jug Izraela 7. listopada 2023. U posljedičnoj izraelskoj ofenzivi je ubijeno preko 69.000 Palestinaca, većinom civila, tvrde zdravstveni dužnosnici u enklavi.

Prema uvjetima primirja, Hamas je oslobodio svih 20 živih talaca koji su bili u Gazi u zamjenu za gotovo 2000 Palestinaca u izraelskim zatvorima.

Hamas je također pristao predati posmrtne ostatke 28 talaca u zamjenu za tijela 360 palestinskih militanata ubijenih u ratu. Dosad su predana tijela 25 talaca.

Izrael je pak vratio 330 tijela Palestinaca, prema ministarstvu zdravstva u Gazi.