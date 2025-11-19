POLITIČKA REAKCIJA
Talijani pobijesnili zbog supermarketa u Europskom parlamentu: "To nije talijanska hrana!"
Stranka talijanske premijerke Giorgie Meloni pripremila je pismo predsjednici Europskog parlamenta Roberti Metsoli u kojem kritizira prodaju proizvoda "talijanskog stila" u parlamentarnom supermarketu u Bruxellesu.
Nakon što su ranije optužili Europsku komisiju da "ukida Božić", talijanski konzervativci sada usmjeravaju kritike prema Europskom parlamentu, koji je, po njihovom mišljenju, kriv što dopušta prodaju lažnih proizvoda "talijanskog stila" u vlastitoj zgradi u Bruxellesu.
Delegacija stranke Braća Italije u Europskom parlamentu najavila da će službeno predati pismo predsjednici Roberti Metsoli zbog korištenja talijanske zastave i talijanskih naziva na bocama umaka za tjesteninu koje se prodaju u trgovini na prvom katu zgrade Parlamenta.
"Obmanjujuća praksa"
"Nepravilna uporaba simbola ili referenci na talijanstvo na proizvodima koji ne dolaze iz Italije može predstavljati obmanjujuću praksu i kao takva biti kažnjiva", poručio je čelnik delegacije Carlo Fidanza u izjavi za Euronews, pozivajući se na uredbu EU-a koja zabranjuje zavaravajuće oglašavanje.
Pismu je prethodila objava na Facebooku talijanskog ministra poljoprivrede Francesca Lollobrigide, koji je podijelio fotografije boca umaka proizvedenih u Belgiji, označenih talijanskom trobojnicom i talijanski zvučećim nazivima, uključujući i poznati umak carbonara.
"Zatražio sam da se odmah pokrene provjera", napisao je Lollobrigida.
Euronews je potvrdio da se ti umaci doista prodaju u trgovini u zgradi Parlamenta.
Na etiketama ovih proizvoda ne tvrdi se da su proizvedeni u Italiji, nego samo da neki sastojci dolaze iz Italije, zbog čega je na proizvodima istaknuta talijanska zastava.
Usput, posuda carbonare sadrži sastojke poput vrhnja za kuhanje i pancete, koji nisu dio izvorne tradicionalne recepture, koja zahtijeva guanciale i ni u kojem slučaju vrhnje, no to nije bila glavna tema Lollobrigidine kritike.
"Siromašni jedu bolje nego bogati"
Ovo je posljednja prehrambena bitka koju vodi Melonijina stranka, koja je ranije napadala upotrebu mesnih naziva poput "burger" i "kobasica" za proizvode biljnog podrijetla, pa čak i donijela zakon kojim se zabranjuje proizvodnja laboratorijski uzgojenog mesa u Italiji.
Ministar Lollobrigida također nije nov u ovakvim temama. Prije dvije godine izazvao je zgražanje izjavom da "u Italiji siromašni jedu bolje nego bogati".
Gotovi umaci u staklenkama općenito se ne gledaju blagonaklono u Italiji, gdje se ponose tradicionalnim receptima i visokokvalitetnim sastojcima.
U rujnu 2024. najava američkog proizvođača Heinza o novom proizvodu, carbonari u limenci, izazvala je golemi međunarodni sukob, pri čemu je Michelinov chef Alessandro Pipero novi konzervirani proizvod nazvao toliko odbojnim pa ga usporedio s mačjom hranom.
