Talijani pobijesnili zbog supermarketa u Europskom parlamentu: "To nije talijanska hrana!"

"Nepravilna uporaba simbola ili referenci na talijanstvo na proizvodima koji ne dolaze iz Italije može predstavljati obmanjujuću praksu i kao takva biti kažnjiva", poručio je čelnik delegacije Carlo Fidanza u izjavi za Euronews, pozivajući se na uredbu EU-a koja zabranjuje zavaravajuće oglašavanje.