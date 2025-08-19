Trump: Europa će slati vojnike u Ukrajinu, SAD neće

Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump oglasio se u razgovoru za Fox News nakon sastanka sa Zelenskim i europskim čelnicima. Rekao je da se nada kako će Vladimir Putin "biti dobar", ali je upozorio: "Ako ne bude, bit će to teška situacija."

"Iskreno, ne mislim da će to biti problem. Mislim da je Putin umoran od toga. Mislim da su svi umorni, ali nikad se ne zna", izjavio je Trump u intervjuu Fox Newsu.

Trump je to rekao dan nakon sastanka u Bijeloj kući s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i europskim čelnicima, a nakon njegova susreta s Putinom u petak na Aljasci.

"U idućim tjednima saznat ćemo što predsjednik Putin želi....Moguće je da ne želi sklopiti sporazum", izjavio je Trump i dodao da će se ruski čelnik suočiti s "opakom situacijom" ako se to ne dogodi.

Nakon sastanka u ponedjeljak navečer, Trump je objavio da su počele pripreme za sastanak Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, prije trilateralnog sastanka na koji bi došao i američki predsjednik.

"Nadam se da će predsjednik Putin biti dobar, a ako ne bit će to opaka situacija. I nadam se da će predsjednik Zelenskij učiniti ono što mora učiniti. I on mora pokazati fleksibilnost", rekao je Trump.

O sigurnosnim jamstvima Ukrajini u sklopu mogućeg sporazuma, Trump je rekao da je Europa u nekom obliku spremna dati vojnike, ali ne i SAD koji je pak spreman pružiti druge oblike podrške.

"Postojat će neki oblik sigurnosti. To ne može biti NATO", istaknuo je Trump. "Oni su spremni poslati vojnike na teren. Mi smo spremni pomoći im s određenim stvarima, vjerojatno u zraku", dodao je.

Upitan kako može jamčiti da američki vojnici neće na licu mjesta štititi ukrajinske granice, Trump je rekao: "Ja vam jamčim. Ja sam predsjednik."