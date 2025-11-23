VIDEO / Poplave u u Vijetnamu: Najmanje 90 ljudi poginulo, 12 nestalih

Bao Quan / AFP

Najmanje 90 ljudi je poginulo, a još 12 se vodi kao nestalo nakon što su višednevne obilne kiše u Vijetnamu izazvale poplave i klizišta, javlja u nedjelju BBC.

Vijetnamska vlada priopćila je da je 186.000 domova oštećeno diljem zemlje, a poplave su progutale više od tri milijuna domaćih životinja. Dužnosnici procjenjuju da je šteta vrijedna stotine milijuna funti.

Planinska pokrajina Dak Lak teško je pogođena, s više od 60 smrtnih slučajeva od 16. studenog, prema novinskoj agenciji AFP.

Poplave su najnoviji ekstremni vremenski događaj koji je pogodio Vijetnam proteklih mjeseci, nakon što su tajfuni Kalmaegi i Bualoi pogodili zemlju u razmaku od nekoliko tjedana.

Oko 258.000 ljudi bilo je bez struje u nedjelju ujutro, a dijelovi glavnih autocesta i željezničkih pruga bili su blokirani, rekli su dužnosnici.

Vojni i policijski resursi mobilizirani su kako bi pomogli u najteže pogođenim područjima.

Vlada je rekla da je najteže u pet pokrajina grupiranih u južnom Vijetnamu i u području od juga prema središnjem dijelu zemlje.

Premijer Phạm Minh Chinh predsjedao je hitnim online sastankom u nedjelju ujutro iz Južne Afrike, gdje je prisustvovao samitu G20.

Predviđa se da će kiša oslabiti u nadolazećim danima.

Znanstvenici kažu da je Vijetnam izloženiji ekstremnim vremenskim događajima zbog klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, koje su tajfune učinile jačima i češćima.