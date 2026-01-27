"Zlatna kupola" jedna je od Trumpovih najambicioznijih inicijativa. Što je koči?

Svemirske snage američke vojske su u studenom dodijelile nekoliko ugovora manje vrijednosti vezanih za Zlatnu kupolu koji se tiču razvoja prototipa za raketnu obranu. Neke od tvrtki koje su dobile ugovore uključuju Northrop Grumman, True Anomaly, Lockheed Martin te Anduril, rekli su izvori ranije za Reuters. Svaki od ugovora u vrijednosti od oko 120.000 dolara predstavlja prve opipljive korake u programu za koji je Trump rekao da će s vremenom koštati 175 milijardi dolara.