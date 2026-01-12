Profesionalnim sportašima 30 posto veće sportske stipendije

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina donio je Odluku o iznosu nacionalne sportske stipendije za 2026. godinu kojom se povećava dosadašnji iznos stipendija na koje pravo ostvaruju vrhunske sportašice i sportaši prve tri kategorije.
Oglas
2500 korisnika sportskih stipendija
"Ovom Odlukom povećali smo iznos stipendija za 30% te smo za to u 2026. godini osigurali 8 milijuna eura. Znamo koliko ove stipendije znače našim vrhunskim sportašicama i sportašima te je ovo još jedna naša konkretna poruka kako Vlada prepoznaje njihov trud, uspjehe te općeniti pozitivni doprinos razvoju našeg društva i pozicioniranju naše zemlje u međunarodnom kontekstu.
Veseli nas što u ovom trenutku imamo oko 2.500 korisnika ovih stipendija te vjerujemo kako će im ovo povećanje biti još jedna dodatna podrška u njihovom sportskom razvoju", rekao je ministar Tonči Glavina.
Tko ima pravo na stupendiju?
Podsjetimo, pravo na stipendiju ostvaruju vrhunske sportašice i sportaši prve tri kategorije i to valjanom kategorizacijom koju im izdaje Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor te Hrvatski sportski savez gluhih nakon čega upućuju zahtjev Ministarstvu turizma i sporta koje im izdaje rješenje na razdoblje koliko im traje kategorizacija i sukladno trajanju, ponovo na zahtjev sportaša, produžuje se ili ukida, ako sportaš izgubi kategorizaciju.
Odlukom o visini nacionalne sportske stipendije za 2026. godinu dosadašnji iznos od 265 eura za sportaše I. kategorije povećava se na 345 eura, za sportaše II. kategorije s 200 eura na 260 eura te za sportaše III. kategorije sa 135 eura na 175 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas