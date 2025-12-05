Alarmantni podaci o ubijenim ženama: Najčešći počinitelji su oni kojima bi trebale najviše vjerovati

Ali, dok je u prvih 11 mjeseci prošle godine ukupan broj ubijenih žena od strane bliskih osoba bio na 11, ove je na 14. Još je poraznije što se u odnosu na četiri ubijene žene od strane intimnih partnera prošle godine, ta brojka ove povećala na deset. Dakle, ljubavni partner ili suprug bio je počinitelj u čak deset slučajeva, a s krajem će se godine tome pridodati i ovaj tragični iz Međimurja, gdje je ubijena trudnica.