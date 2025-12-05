SUROVA HRVATSKA REALNOST
Alarmantni podaci o ubijenim ženama: Najčešći počinitelji su oni kojima bi trebale najviše vjerovati
Hrvatsku je potreslo novo ubojstvo žene, uz ranjavanje druge koja se još uvijek bori za život, što ponovno upućuje na ozbiljni problem u društvu. Umjesto prevencije, situacija se ili pogoršava ili ne mijenja na bolje.
Brojke kojima raspolaže Ministarstvo unutarnjih poslova prepričavaju tu surovu hrvatsku realnost. U prvih 11 mjeseci ove godine dogodilo se 35 ubojstava, baš koliko i prošle godine kroz isto to razdoblje. Istovremeno, prošle godine ubijeno je 17 žena, ove 15.
Ali, dok je u prvih 11 mjeseci prošle godine ukupan broj ubijenih žena od strane bliskih osoba bio na 11, ove je na 14. Još je poraznije što se u odnosu na četiri ubijene žene od strane intimnih partnera prošle godine, ta brojka ove povećala na deset. Dakle, ljubavni partner ili suprug bio je počinitelj u čak deset slučajeva, a s krajem će se godine tome pridodati i ovaj tragični iz Međimurja, gdje je ubijena trudnica.
Samim time, udio ubijenih žena od strane intimnih partnera u odnosu na ukupan broj ubijenih žena je porasta s 23,5 posto u prvih 11 mjeseci 2024. na čak 71,4 posto u prvih 11 mjeseci ove godine.
Porazno je i što se sigurno pokoje od tih ubojstava moglo spriječiti. Primjerice, počinitelj ubojstva u Međimurju imao je 35 kaznenih prijava, o čemu je obavijestio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pa indirektno još jednom "okrznuo" Ministarstvo pravosuđa kao instituciju koja pušta na slobodu one koje policija opetovano privodi.
"Ja mogu tu crtu prijeći, mogu prijeći taj Rubikon i reći da očekujem doista da suci normativni okvir, koji je strog i kada gledamo po pitanju dužine trajanja kazne zatvora, primjenjuju doista u ovakvim slučajevima da budu najoštriji i da dosuđuju maksimalne kazne", odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
"Manjak društvene svijesti"
Nadajmo se da do primjene toga što govori neće morati životom platiti deseci žena, koje su možda mogle biti spašene da su njihovi ubojice ostali iza rešetaka nakon što su prvi put digli ruku na njih ili pokazali na neki drugi način namjeru ozlijediti ih pa i ubiti.
Stoga pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da policija, pravosuđe, ali i najbliža okolina u praksi često ne prepoznaju signale koji prethode femicidu te da se čak i prijetnje ubojstvom ili samoubojstvom nerijetko ne tretiraju kao dovoljan znak za hitnu intervenciju.
"To ukazuje na manjak društvene svijesti o opasnosti obiteljskog nasilja i na neprepoznavanje femicida kao jednog od najpredvidljivijih ubojstava. Ovo (Međimurje, op.a.) je 17. femicid u 2025. Smatram da je nužno da policija i druga nadležna tijela primjenjuju posebne kriterije u procjeni rizika, koriste širok spektar zakonskih mjera zaštite te predlažu najstrože kazne počiniteljima", ističe Ljubičić i dodaje:
"Svaki femicid predstavlja poraz sustava i mora biti poticaj za dublju analizu svih propusta, kako nijedna prijava nasilja ne bi ostala bez odgovora i kako bi žene u Hrvatskoj mogle živjeti sigurno."
