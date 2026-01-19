jakov žižić
Analitičar: Plenković iskorištava slabosti i nedosljednost SDP-a
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je politički analitičar i docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Jakov Žižić s kojim je razgovarala o izboru sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda.
Oglas
Jakov Žižić navodi da postoji tradicija dogovora između HDZ-a i SDP-a oko izbora ustavnih sudaca "Da se govorilo eksplicitno - sedam mojih, šest vaših, to nismo imali. U novom ciklusu je 2:1. Čini mi se da Andrej Plenković iskorištava slabosti SDP-a i njihovu nedosljednost. U HDZ-u vjerojatno misle da postoji jedan sudac kojeg liberalno-lijeva opozicija želi ugurati u Ustavni sud i da su u taktičkoj nezavidnoj poziciji te da to mogu iskoristiti za svoja preostala dva. SDP je na poziciji da su za parni broj sudaca, da ih bude 10. Nije loše da ih bude paran broj. SDP je mogao pokrenuti inicijativu da se broj ustavnih sudaca smanji i da ih bude paran broj. Ljudi bi to podržali. Mandat ustavnih sudaca bi trebao biti 10 godina, ali ne bi mogli ići na reizbor", govori.
"Problemi o kojima se ne priča"
Navodi da su potrebne promjene u ustrojstvu Ustavnog suda: "Imamo mnogo problema s Ustavnom sudom o kojima se ne priča. Ima pravo odbaciti bilo kakvu ustavnu promjenu. Ustavni sud sve može poništiti. Iskorištava se nezainteresiranost ljudi oko Ustavnog suda."
Žižić je dodatno komentirao i vezivanje izbora sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda: "Da Zoran Milanović nije taj koji sjedi na Pantovčaku i da nije taj koji je predložio predsjednicu Vrhovnog suda, to se ne bi spajalo. Kako je to predložio Milanović, u HDZ-u su se dobro dosjetili da imaju 2:2. To nije isto, politički utjecaj nije isti između ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda."
"Pitam se hoće li oporba izdržati u svom naumu i ostati pri tome da ne dopuste da se izaberu ova trojica i da Ustavni sud ostane na 10 sudaca", ističe.
Osvrnuo se i na izbor veleposlanika: "Moramo imati veleposlanike, to govori o ugledu države. Dugo traje i ne nazire se da bi se predsjednik i premijer mogli dogovoriti o tom izboru. Dovoljno je mjesta da svatko može svoje kadrovske izbore imenovati."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas