Jakov Žižić navodi da postoji tradicija dogovora između HDZ-a i SDP-a oko izbora ustavnih sudaca "Da se govorilo eksplicitno - sedam mojih, šest vaših, to nismo imali. U novom ciklusu je 2:1. Čini mi se da Andrej Plenković iskorištava slabosti SDP-a i njihovu nedosljednost. U HDZ-u vjerojatno misle da postoji jedan sudac kojeg liberalno-lijeva opozicija želi ugurati u Ustavni sud i da su u taktičkoj nezavidnoj poziciji te da to mogu iskoristiti za svoja preostala dva. SDP je na poziciji da su za parni broj sudaca, da ih bude 10. Nije loše da ih bude paran broj. SDP je mogao pokrenuti inicijativu da se broj ustavnih sudaca smanji i da ih bude paran broj. Ljudi bi to podržali. Mandat ustavnih sudaca bi trebao biti 10 godina, ali ne bi mogli ići na reizbor", govori.