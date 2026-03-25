Burno u Saboru: Kako će tri inspektora nadzirati tržište s 1500 agencija i 5000 agenata?
Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivan Rakocija poručio je u srijedu u Saboru da novi Zakon o posredovanju u prometu nekretnina ne predstavlja samo tehničke izmjene nego se time postavljaju jasna pravila igre, štite građani, uvodi red na tržište te se podižu standardi struke.
"Ovaj Zakon donosimo u trenutku kada je tržište nekretnina jedno od najvažnijih, ali i najosjetljivijih područja za naše građane. Iako je ova djelatnost u Hrvatskoj zakonom regulirana 19 godina, tijekom tog razdoblja nije došlo do bitnih promjena, a u međuvremenu su se okolnosti znatno promijenile - svjedočili smo snažnom rastu cijena nekretnina, povećanju broja posrednika, ali i agenata, te razvoju poslovnih praksi koje nisu uvijek bile u interesu građana", istaknuo je državni tajnik.
Državni tajnik: Postavljamo jasna pravila igre
Novim se Zakonom uspostavljaju precizniji mehanizmi nadzora, jasno se uređuju prava i obveze posrednika i agenata posredovanja u prometu nekretnina, a povećanjem iznosa obveznog osiguranja od odgovornosti jača se zaštita korisnika usluga i osiguranja eventualne naknade štete.
Iznos police osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti prodavatelju ili trećim osobama u posredovanju povećava se na 100.000 eura, kao najmanji iznos po jednom štetnom događaju, odnosno na 300.000 eura za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.
"Obveza zapošljavanja najmanje jednog agenta neće predstavljati teret za male agencije"
Agencija koja trajno obavlja djelatnost posredovanja sa sjedištem u RH mora imati najmanje jednog zaposlenog agenta na puno radno vrijeme, precizno se uređuje zabrana istovremenog obavljanja djelatnosti posredovanja za više posrednika s ciljem doprinosa profesionalnosti, smanjenju sukoba interesa te prikrivenom zapošljavanju.
Rakocija je stava da obveza zapošljavanja najmanje jednog agenta neće predstavljati teret za male agencije i utjecati na smanjenje tržišne konkurencije u manjim sredinama.
"Želimo jednostavno uvesti red i potaknuti tržište na način da se oni koji se bave tim poslom zaista i bave posredovanjem, a ne da im to bude drugi, treći posao koji obavljaju onako usput, i da kupcima pružaju nekvalitetne i netransparentne informacije", odgovorio je Ivanu Budaliću (HDZ).
Odluka o kupnji ili prodaji nekretnine treba biti u uređenom sustavu
Posrednik, tj. agencija, moći će za istu nekretninu naplatiti naknadu i od prodavatelja i od kupca, ali samo ako s njima ima zasebne ugovore, pri čemu ukupna naknada od obje strane ne smije prelaziti maksimalni iznos iz važećeg cjenika. Na primjer, ako agencija ima pravo naplatiti četiri posto, može naplatiti isključivo dva posto od prodavatelja, a dva posto od kupca.
Preciznije se definira i oglašavanje nekretnina. Tako posrednik, koji na temelju ugovora o posredovanju oglašava nekretninu na tržištu, ne smije uvjetovati razgledavanje te nekretnine trećoj osobi prethodnim potpisivanjem ugovora o posredovanju. Uvodi se i stroga obveza posjedovanja pisanog ugovora o posredovanju prije bilo kakvog javnog oglašavanja nekretnine, čime se staje na kraj praksi oglašavanja tuđih nekretnina bez znanja vlasnika.
Omogućuje se i digitalizacija postupka zahtjeva za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti čime se pojednostavnjuju administrativni procesi i povećava učinkovitost sustava. To će se moći učiniti putem usluge START Plus u sustavu e-Građani.
"Ovim Zakonom ne provodimo samo tehničke izmjene, postavljamo jasna pravila igre, štitimo građane, uvodimo red na tržištu i podižemo standarde struke. Kupnja ili prodaja nekretnine za većinu građana predstavlja životnu odluku, a ovaj Zakon osigurava da se takve odluke donose u uređenom, transparentnom i pravednom sustavu", ustvrdio je Rakocija.
Tko će sve to nadzirati?
Na pitanja zastupnika, koje je većinom zanimala na koji će se način postići veća profesionalnost ove djelatnosti, državni tajnik je pojasnio da agent prilikom upisivanja u imenik agenata mora zadovoljiti niz novih uvjeta.
"Nekoliko je krucijalnih promjena, jedna od tih je da agencija mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, agent mora biti upisan u imenik agenata, mora posjedovati određenu stručnu spremu, imati položeni stručni ispit, što do sada nije bila obveza, ugovor o radu kod posrednika ili HZMO izvadak o radno-pravnom statusu i ne može raditi više poslova agenture u isto vrijeme", poručio je.
Na pitanje SDP-ovog Borisa Piližote je li uvođenje kriterija dobrog ugleda u skladu s načelom presumpcije nevinosti, Rakocija je pojasnio da je taj institut uveden na inicijativu tijela Vijeća Europe MONEYVAL-a.
"Ovim izmjenama želimo stati na kraj nelojalnoj konkurenciji i omogućiti onim posrednicima i agencijama koji pošteno rade svoj posao da i dalje mogu to raditi na puno jednostavniji, transparentniji način, da im u obavljanju posla ne smetaju nelegalni", rekao je.
Nadzor će provoditi tržišna inspekcija Državnog inspektorata, ne samo predložena tri nova inspektora, već i niz drugih ljudi koji tamo rade, kazao je Damiru Barbiru (Centar) kojeg je zanimalo kako će tri predviđena nova inspektora učinkovito nadzirati tržište s više od 1500 agencija i 5000 agenata.
