Božinović: Bijeg osumnjičenika u Velikoj Gorici se nije smio dogoditi, kreću disciplinski postupci

Patrik Macek/PIXSELL

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u četvrtak u Splitu da se bijeg osumnjičenika ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici "sigurno nije smio dogoditi" te istaknuo da je riječ o pojedinačnom slučaju i da je bjegunac ubrzo uhićen.

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"Hrvatskoj policiji možda pojedinac nekada izmakne na trenutak, ali ne može pobjeći“, rekao je Božinović.

Dodao je da se nakon svakog takvog slučaja provode dodatne edukacije, a protiv policijskih službenika koji nisu kvalitetno obavili posao pokreću se disciplinski postupci.

Osumnjičenik je u međuvremenu uhićen na području Trešnjevke u Zagrebu i sproveden u istražni zatvor u Remetincu. Prema ranije objavljenim informacijama, 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog sumnje na neizvršavanje sudske odluke i povredu djetetovih prava.

Istraga požara u Omišu je "u fazi izvida"

Govoreći o požaru na omiškom području, Božinović je rekao da je procjena štete oko 110 milijuna eura, naglasivši da se ne radi samo o uništenim objektima i vozilima, nego i o domovima, poslovima i životima ljudi.

Vlada je, rekao je, na sjednici odobrila 20 milijuna eura interventnih sredstava za obnovu Omiša, a pomoć će se nastaviti nakon što se dovrši popis štete i podnesu zahtjevi.

O uzroku požara nije želio nagađati, istaknuvši da je istraga u fazi izvida. „Štogod da je uzrok bio ljudski faktor, bio on nekakva prirodna pojava, sve to treba dokazati“, rekao je.

Podsjetio je da su sve žurne službe odmah izašle na teren te pohvalio rad vatrogasaca, policije i hitne medicinske pomoći.

O uhićenju ukrajinskog državljanina u Puli, kojeg se dovodi u vezu sa sabotažom plinovoda Sjeverni tok, po europskom uhidbenom nalogu koji je izdala Njemačka, Božinović je rekao da je hrvatska policija postupala prema propisanoj proceduri.

O uhićenju ukrajinskog državljanina u Puli: Hrvatska ove godine postupala po 69 uhidbenih naloga

Prošle godine hrvatska policija postupala je po oko 135 europskih uhidbenih naloga, a ove godine dosad po njih 69, rekao je. Nakon policijskog postupanja osoba se predaje državnom odvjetništvu, a konačnu odluku donosi sud.

Božinović nije želio komentirati daljnji tijek postupka, istaknuvši da osoba ima pravo žalbe na sudske odluke.

Njemački istražitelji tragaju za skupinom osumnjičenom za sabotažu plinovoda Sjeverni tok 2022., a jedan od osumnjičenih, ukrajinski državljanin Serhij K., nakon uhićenja u Italiji izručen je Njemačkoj.

Božinović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner u četvrtak su u Zračnoj luci Sveti Jeronim predstavili provedbu sustava Entry/Exit (EES), istaknuvši njegovu važnost za sigurnost i protočnost putnika.

Hrvatska se, kako je rekao Božinović, za uvođenje tog sustava pripremala organizirano te da je njegova puna provedba počela 1. ožujka, nešto više od mjesec dana prije roka Europske komisije.

Dosad je, rekao je, izrađeno više od 2,3 milijuna individualnih dosjea putnika iz trećih zemalja te obavljeno više od 9,3 milijuna provjera odnosno verifikacija.

"Sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa, dakle, da to nisu suprotstavljeni zakoni", ocijenio je Božinović.