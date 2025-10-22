Oglas

NIJE GOVORIO O MOTIVIMA

Božinović o pucnjavi u Novom Zagrebu: Izdvojio bih dvije stvari

N1 Info
22. lis. 2025. 13:04
Davor Božinović komentirao je pucnjavu u Novom Zagrebu.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je pucnjavu u Novom Zagrebu.

"Oko 10:30 zagrebačka je policija dobila dojavu da je došlo do sukoba dvije muške osobe i da je došlo do pucnjave. Jedna je osoba ozlijeđena, medicinski je zbrinuta i još nemamo informacije o razini ozljeda", rekao je ministar, a prenosi Dnevnik.hr.

Policija je odmah nakon dolasku na mjesto događaja shvatila da je muškarac pobjegao u zgradu.

"Osumnjičenik se nalazi pod nadzorom policije i provodi se kriminalistička istraga", napomenuo je.

Božinović je rekao da želi izdvojiti dvije stvari.

"Prvo, nitko od građana nije ozlijeđen. Drugo, brzina reakcije, profesionalnost i učinkovitost policije bila je, ako to ovdje javno mogu reći, za svaku pohvalu", istaknuo je.

Nije potvrdio da se radi o Leonu Lučiću kako javljaju neki mediji niti je želio govoriti o motivima.

"U ovom trenutku ne bih spekulirao, ali mislim da se radi o osobi koja je od ranije poznata policiji", rekao je ministar.

Teme
Davor Božinović Novi Zagreb pucnjava

