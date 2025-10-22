Božinović o pucnjavi u Novom Zagrebu: Izdvojio bih dvije stvari

Davor Božinović komentirao je pucnjavu u Novom Zagrebu.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je pucnjavu u Novom Zagrebu.
"Oko 10:30 zagrebačka je policija dobila dojavu da je došlo do sukoba dvije muške osobe i da je došlo do pucnjave. Jedna je osoba ozlijeđena, medicinski je zbrinuta i još nemamo informacije o razini ozljeda", rekao je ministar, a prenosi Dnevnik.hr.
Policija je odmah nakon dolasku na mjesto događaja shvatila da je muškarac pobjegao u zgradu.
"Osumnjičenik se nalazi pod nadzorom policije i provodi se kriminalistička istraga", napomenuo je.
Božinović je rekao da želi izdvojiti dvije stvari.
"Prvo, nitko od građana nije ozlijeđen. Drugo, brzina reakcije, profesionalnost i učinkovitost policije bila je, ako to ovdje javno mogu reći, za svaku pohvalu", istaknuo je.
Nije potvrdio da se radi o Leonu Lučiću kako javljaju neki mediji niti je želio govoriti o motivima.
"U ovom trenutku ne bih spekulirao, ali mislim da se radi o osobi koja je od ranije poznata policiji", rekao je ministar.
