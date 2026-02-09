Ćorić: "Prostora u proračunu za poštivanje sudskih presuda mora biti"

Predsjednik suda Tomislav Krušlin utvrdio je kako Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi na čijem je čelu Marin Piletić, mora u slučaju utvrđivanja da je preminula osoba imala pravo na inkluzivni dodatak nasljednicima isplatiti zaostatke od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja. Procjenjuje se da je više od 15.000 ljudi preminulo ne dočekavši rješenje o pravu na inkluzivni dodatak. Čekali su na njega više mjeseci, pa i više od godinu dana, unatoč zakonskoj odredbi prema kojoj je Hrvatski zavod za socijalni rad dužan rješenje donijeti u roku od 15 dana. A nakon smrti podnositelja zahtjeva, Zavod bi obustavljao postupak, što je sud ocijenio "izvlačenjem koristi od vlastitog nepoštivanja propisa".