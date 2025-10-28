Dalibor Matanić je pod istragom zbog bludnih radnji, droge i uznemiravanja

Bludna radnja nije isto što i silovanje, riječ je o drugim seksualnim radnjama koje žrtva nije htjela, počinitelj je znao da ona to ne želi i počinitelj je morao znati da žrtva na to ne pristaje. Tu je i još jedan vrlo važan uvjet zapisan u zakonu: pristanak žrtve ili ideja da žrtva pristaje ne vrijedi i nije obrana ako je počinitelj na višem položaju nego ona, odnosno ako zloporabi svoj položaj moći nad žrtvom, ako joj može nekako zaprijetiti ili drugačije uvjetovati njihov odnos.