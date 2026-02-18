Oglas

Ima li Plenković većinu?

UŽIVO / Dario Hebrak na N1 o Dabri i vladajućoj koaliciji

N1 Hrvatska
18. velj. 2026. 10:56
Nakon što je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u nedjelju zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije zbog snimke Josipa Dabre, danas gostuje u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak.

"E, sad bi bilo dosta", napisao je Dario Hrebak na Facebooku, a za Večernji.hr dodatno je pojasnio svoju poruku.

Hrebak je poručio da će se sazvati Predsjedništo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima:

"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je.

Dabrine snimke

Njegova rekacija uslijedila je nakon što je procurila snimka na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".

U međuvremnu se u javnosti pojavila i druga snimka na kojoj Dabro svira harmoniku na pjesmu koja slavi Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata.

Što će HSLS-ovci učiniti, pratimo UŽIVO na N1.

Ima li vaša tolerancija granice?

"HSLS je nekad davno imao kampanju koja se sastojala od dvije rečenice - dosta je, mislim da je ovo pravi trenutak da se kaže dosta. Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo našim partnerima dovoljno vremena i prostora da se sami izvuku iz ove neugodne situacije, ne samo za HSLS nego za društvo, većinu i premijera koji nas sve okuplja. Vidjeli smo kakve su jučer izjave bile, to je vrijeđanje zdravog razuma. Imali smo Predsjedništvo stranke na kojem smo donijeli tri konkretna zaključka: prvi je da je ovo crvena linija koja je prijeđena za nas liberale."

Napuštate li koaliciju?

"S HDZ-om smo u koalciji 10 odlični godina i radili smo dobro za Hrvatsku. Osiguravali smo Hrvatskoj potrebnu stabilnost. Platili smo ceh političke odgovornosti. Donijeli smo tri stava, osim što osuđujem Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda

Teme
Andrej Plenković Dario Hrebak HDZ Josip Dabro Vlada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
