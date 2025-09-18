Dvije zagrebačke ulice na tri dana zatvorene za promet

"Širenjem pješačkih zona smanjuje se prometno opterećenje u središtu grada, poboljšava kvaliteta zraka i razina buke, a javni prostor postaje sigurniji i ugodniji za boravak. Pješačke zone potiču zdravije načine kretanja, jačaju lokalnu ekonomiju jer privlače više posjetitelja i povećavaju korištenje terasa i trgovina, a dodavanjem zelenila stvaraju se hladovitija i ljepša mjesta za druženje. Takvi prostori dokazano podižu kvalitetu života u gradovima i čine ih otpornijima na klimatske promjene", poručili su iz Grada.