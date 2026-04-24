Vježbovne aktivnosti obuhvatile su većinu plovila HRM-a te bojeva gađanja površinskih ciljeva na moru. Vježbe su provedene u akvatoriju srednjeg Jadrana i područjima razmještaja, točnije u području pomorskog vojnog poligona „Žirje“, na vojnom vježbalištu „Zvizdulja“, otoku Žirju, na vojnoj lokaciji „Zečevo“, na postajama obalnog motrenja. Manji dio vježbi proveden je na vojnom poligonu „Josip Markić“ u Kninu. Ciklus vježbi bio je i intergranski, jer su sudjelovale postrojbe i letjelice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te postrojbe Hrvatske kopnene vojske.