INICIJATIVA TRIJU MORA

Kolinda Grabar Kitarović osudila atentat na Trumpa, komentirala i predsjednika Milanovića

N1 Info
27. tra. 2026. 17:54
Igor Kralj/PIXSELL

Na samitu o Zapadnom Balkanu u Ljubljani, bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović komentirala je posljednji atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i stavove predsjednika Zorana Milanovića

Bivša predsjednica u Ljubljanu je stigla iz SAD-a, a za pucnjavu na Trumpovoj Gala večeri za novinare doznala je kad je stigla u Europu.

"To sam saznala kad sam sletjela u Europu i to u potpunosti osuđujem. Nasilje nije odgovor na bilo koje ponašanje, političku krizu ili stavove s kojima se ne slažemo. Uvijek ga treba osuditi i borba u demokratskim prostorima mora koristiti poluge demokracije i političkih institucija", izjavila je Kolinda Grabar Kitarović za RTL.

Osvrnula se i na Inicijativu triju mora, koja se održava u Dubrovniku.

"Kad pogledam 10 godina unatrag, zadovoljna sam koliko je inicijativa stasala od ideje koja je rezultirala uključujući poslovni forum, investicijski fond. Postigli smo ono što smo htjeli - to su konkretni projekti u području energetske i prometne infrastrukture te na području digitalizacije. Poanta je bila osnažiti prostor srednje Europe koji je doista prostor gdje se testira sigurnost i kohezija cijele EU." 

Poruka Milanoviću

Navela je da se prije svega htjelo povezati sjever i jug između tri mora jer se, nakon završetka Hladnog rata, povezivao istok i zapad, ali ne sjever i jug.

Na pitanje kako komentira raniju izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je Inicijativa triju mora bespotrebna i birokratska, odgovorila je: "Ona je preživjela mnoge političke promjene ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje. Birokracija? To je jedna od rijetkih inicijativa koja nema birokracije, tajništva."

Podsjetila je da je Inicijativa nastala 2015. i to nakon početka hibridnog rata u Ukrajini, da je vrijeme pokazalo kako je geopolitički bitna.

"U to vrijeme nije se moglo predvidjeti da će doći do ovako velikog rata u Europi i zato srednja Europa mora učvrstiti svoju logistiku - i prometnu i energetsku i digitalnu infrastrukturu" zaključila je bivša predsjednica.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

