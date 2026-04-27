Kolinda Grabar Kitarović osudila atentat na Trumpa, komentirala i predsjednika Milanovića

Na samitu o Zapadnom Balkanu u Ljubljani, bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović komentirala je posljednji atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i stavove predsjednika Zorana Milanovića
Bivša predsjednica u Ljubljanu je stigla iz SAD-a, a za pucnjavu na Trumpovoj Gala večeri za novinare doznala je kad je stigla u Europu.
"To sam saznala kad sam sletjela u Europu i to u potpunosti osuđujem. Nasilje nije odgovor na bilo koje ponašanje, političku krizu ili stavove s kojima se ne slažemo. Uvijek ga treba osuditi i borba u demokratskim prostorima mora koristiti poluge demokracije i političkih institucija", izjavila je Kolinda Grabar Kitarović za RTL.
Osvrnula se i na Inicijativu triju mora, koja se održava u Dubrovniku.
"Kad pogledam 10 godina unatrag, zadovoljna sam koliko je inicijativa stasala od ideje koja je rezultirala uključujući poslovni forum, investicijski fond. Postigli smo ono što smo htjeli - to su konkretni projekti u području energetske i prometne infrastrukture te na području digitalizacije. Poanta je bila osnažiti prostor srednje Europe koji je doista prostor gdje se testira sigurnost i kohezija cijele EU."
Poruka Milanoviću
Navela je da se prije svega htjelo povezati sjever i jug između tri mora jer se, nakon završetka Hladnog rata, povezivao istok i zapad, ali ne sjever i jug.
Na pitanje kako komentira raniju izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je Inicijativa triju mora bespotrebna i birokratska, odgovorila je: "Ona je preživjela mnoge političke promjene ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje. Birokracija? To je jedna od rijetkih inicijativa koja nema birokracije, tajništva."
Podsjetila je da je Inicijativa nastala 2015. i to nakon početka hibridnog rata u Ukrajini, da je vrijeme pokazalo kako je geopolitički bitna.
"U to vrijeme nije se moglo predvidjeti da će doći do ovako velikog rata u Europi i zato srednja Europa mora učvrstiti svoju logistiku - i prometnu i energetsku i digitalnu infrastrukturu" zaključila je bivša predsjednica.
