HAK upozorava: Kaos na autocesti, kolona devet kilometara

Hrvatski autoklub izvijestio je o stanju u prometu.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

na pojedinim dionicama pojačan je promet u oba smjera;

Autocesta A3 Bregana-Lipovac:

završio je očevid prometne nesreće i u tijeku je sanacija kolnika, a dionica između čvorova Zagreb istok i Ivanić Grad u smjeru Bregane i dalje je zatvorena za promet. Obilazak: čvor Ivanić Grad (A3)- DC43 - ŽC3041 Kloštar Ivanić -ŽC 3074 Božjakovina-ŽC 3034 Dugo Selo - čvor Sesvete (A4)-čvor Zagreb istok (A3);

na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 1 km i smanjuje se;

kolona vozila između čvora Križ i čvora Ivanić Grad u smjeru Bregane duga je 9 km;

radovi na održavanju između 45+900 km i 46+500 km u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h, kolona je u smjeru Lipovca oko 3 km;

prometna nesreća na autocesti A3 na 67+000 km između čvora Križ i čvora Ivanić Grad na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Jadranska magistrala (DC8):

zbog vjetra na dionici Novi Vinodolski-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

A8 Istarski ipsilon:

u utorak, 12. kolovoza i srijedu, 13. kolovoza, između tunela Učka i čvora Matulji, zbog radova, mogući su povremeni kraći prekidi prometa od 06:00 do 08:00 sati te 18:00 do 20:00 sati;

DC100 otok Lošinj:

zbog prometne nesreće kod Malog Lošinja vozi se usporeno;

DC102 Krčki most:

veća je gustoća prometa, u oba smjera kolona je 4 km;

DC220 Trilj-Kamensko:

teretno vozilo u kvaru, vozi se uz regulaciju prometne policije;