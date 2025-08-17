Hotel Kempinski žali zbog napada na turiste, zaštitari udaljeni s dužnosti

"Žalimo zbog incidenta koji se u noći s 15. na 16. kolovoza 2025. dogodio na plaži Alberi, u koncesiji hotela Kempinski Adriatic Savudrija. Tom prilikom došlo je do fizičkog sukoba između zaštitara zaposlenih u tvrtki Klemm Security, koja pruža usluge zaštite našem hotelu, i skupine osoba koje su se nalazile na plaži, a koje nisu bile gosti hotela. U sukobu su obje strane zadobile ozljede. Odmah je pozvana policija koja je izašla na teren i provela potrebne postupke", priopćio je hotel Kempinski.