Hotel Kempinski žali zbog napada na turiste, zaštitari udaljeni s dužnosti
Nakon napada zaštitara na slovenske turiste sinoć na plaži u Savudriji, u nedjelju je hotel Kempinski izrazio žaljenje zbog incidenta, kao i zaštitarska tvrtka koja je izvijestila da su do završetka policijske istrage s dužnosti udaljili djelatnike koji su sudjelovali u incidentu.
Prema neslužbenim informacijama, trojica zaštitara hotela Kempinski na umaškom području, odnosno u Savudriji, pretukla su troje Slovenaca, među njima i djevojku, a sve je eskaliralo nakon što su zaštitari pokušali otjerati turiste s javne plaže. Napadnuti Slovenci koji su potražili liječničku pomoć u Sloveniji u medijima su izjavili da će upotrijebiti sva pravna sredstva protiv zaštitara i hotela.
"Žalimo zbog incidenta koji se u noći s 15. na 16. kolovoza 2025. dogodio na plaži Alberi, u koncesiji hotela Kempinski Adriatic Savudrija. Tom prilikom došlo je do fizičkog sukoba između zaštitara zaposlenih u tvrtki Klemm Security, koja pruža usluge zaštite našem hotelu, i skupine osoba koje su se nalazile na plaži, a koje nisu bile gosti hotela. U sukobu su obje strane zadobile ozljede. Odmah je pozvana policija koja je izašla na teren i provela potrebne postupke", priopćio je hotel Kempinski.
Izrazili su žaljenje zbog tog događaja te suosjećanje sa svima koji su na bilo koji način pretrpjeli neugodnosti i ozljede te se nadaju njihovom brzom oporavku.
"Sigurnost naših gostiju i posjetitelja naših sadržaja uvijek nam je na prvom mjestu, a svaki oblik nasilja je potpuno neprihvatljiv i suprotan vrijednostima našeg hotela. Nastavljamo primjenjivati sve potrebne mjere kako bismo osigurali sigurnost i ugodan boravak svih naših gostiju. O svim daljnjim rezultatima istrage pravovremeno ćemo obavijestiti javnost", poručuju iz hotela.
Djelatnici zaštitarske tvrtke koji su sudjelovali u incidentu trenutno su udaljeni sa svojih dužnosti do završetka policijske istrage i objave službenog izvješća, priopćio je Klemm Security, a ako se utvrdi odgovornost ili nezakonito postupanje, poduzet će se odgovarajuće mjere.
"Pod vidnim utjecajem alkohola"
"Grupa mlađih osoba, pod vidnim utjecajem alkohola, remetila je javni red i mir, te uništavala imovinu štićenog objekta, hotela Kempinski Adriatic. Na višestruka upozorenja od strane djelatnika naše tvrtke, navedene osobe su se oglušile, te je nakon trećeg upozorenja, došlo i do fizičkog napada na zaštitare. Time je nastao sukob u kojem su obje strane zadobile lakše tjelesne ozljede", navode iz zaštitarske tvrtke.
Prema njihovim riječima, sinoć je pozvana policija koja je izvršila očevid, provela neophodna testiranja na alkohol te se čeka policijsko izvješće. Vodstvo tvrtke, dodaju, svjesno je svoje odgovornosti prema klijentu i prema svim trećim osobama i nužnosti da se, u svako vrijeme i u svim okolnostima, postupa po najvišim profesionalnim standardima koji osiguravaju integritet i korektnost u postupanju.
Tvrtka osuđuje svaki vid nasilja te izražava žaljenje zbog eskalacije koja je, ovom prilikom, uvjetovala ozljede na obje uključene strane, ali i nemjerljivu reputacijsku štetu klijentu koji promiče najviše turističke i sigurnosne standarde. "Naša tvrtka kao i uključeni djelatnici pružaju punu suradnju u policijskim izvidima te smo otvoreni i spremni na potpunu transparentnost radi rasvjetljavanja svih okolnosti ovog slučaja", ističu iz zaštitarske tvrtke.
Istarska policija u nedjelju je priopćila da provodi sveobuhvatno kriminalističko istraživanje na temelju objavljene snimke sukoba i drugih prikupljenih saznanja te će se po utvrđivanju svih okolnosti, protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere.
