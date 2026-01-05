Autocesta A1 Zagreb–Split–Dubrovnik ponovno je otvorena za sav promet nakon prometne nesreće zbog koje je bila zatvorena, od 10,05 sati promet se odvija između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u oba smjera, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK).
Prema medijskim napisima, na autocesti A1 na dionici između Rovanjske i Svetog Roka u smjeru zagreba oko 2,15 sati prevrnuo i potom zapalio kamion. Vozač je u nesreći ozlijeđen te je prevezen u bolnicu, a težina njegovih ozljeda zasad nije poznata.
Iz policije su potvrdili da je nakon prevrtanja vozila izbio požar, zbog čega je autocesta bila zatvorena za sav promet. Sve žurne službe bile su na terenu, a požar je u međuvremenu ugašen te je u tijeku očevid.
Za sve skupine vozila otvorene su i autocesta A6 Rijeka–Zagreb u punoj dužini u oba smjera, Krčki i Paški most te Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.
Snijeg pada u većem dijelu unutrašnjosti i u gorskim predjelima, a zbog zimskih uvjeta na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici na snazi je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Budačka Rijeka–Knin.
Kolnici su u većem dijelu zemlje mokri ili vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica. U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, zbog čega su uvedena ograničenja za pojedine skupine vozila.
Iz HAK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak i ne kreću na put bez propisne zimske opreme.
