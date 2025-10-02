ASK pogodila 45 objekata u Slavoniji: "Ugroženo je 70 posto proizvodnje"

"Ovo je pitanje nacionalne sigurnosti budući da se radi o gotovo 70 posto svinjogojske proizvodnje u Osječko-baranjskoj i Vukovarskoj županiji koje su vrlo ozbiljno ugrožene od afričke svinjske kuge", upozorio je Vlajčić (DP) u četvrtak dodavši kako se Nacionalni krizni stožer bori da spasi farme koje su zdrave i koje posluju legalno te da se sačuvaju Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija.