Ministrica Hrstić o regulaciji poroda kod kuće: Napravit ćemo ono što struka kaže

"Znate kakav je stav trenutno u Hrvatskoj, ono nije onemogućeno, ali nije regulirano jer nismo usuglasili što su preduvjeti da se omogući porod kod kuće. Mali je interes za to bio do sada, ali je najmanji problem da Ministarstvo zdravstva ovdje regulira. Ako struka to traži, Ministarstvo zdravstva kao administrativno tijelo neće biti prepreka", odgovorila je ministrica novinarima nakon otvaranja Medicinske škole u Karlovcu.