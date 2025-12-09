Doznaje se da su žrva i ubojica bili u vezi. Susjedi su za Novi list opisali da se sve dogodilo na četvrtom katu zgrade na Trgu Republike Hrvatske u Rijeci, neposredno uz ulaz u kafić. "Znate koliko je krvi bilo po stepeništu? Užas. Vidio sam i da nekoj djevojci ljudi iz hitne pomoći daju umjetno disanje. Grozno je to što se dogodilo. Još uvijek ne možemo doći k sebi", rekao je jedan susjed.