Proteklih nekoliko dana proveo je na psihijatriji u riječkoj bolnici gdje je smješten nakon neuspješnog pokušaja samoubojstva
Fran Brnelić (24), osumnjičen da je prošle subote u stanu svojih roditelja Trgu Republike Hrvatske u Rijeci brutalno ubio svoju djevojku Rominu V. (23) danas je sproveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci.
Proteklih nekoliko dana proveo je na psihijatriji u riječkoj bolnici gdje je smješten nakon neuspješnog pokušaja samoubojstva, netom nakon što je djevojci oduzeo život.
U trenutku uhićenja na njemu su bile primjetne porezotine na vratu, ali je naknadno utvrđeno da se nije radilo o težim ozljedama, pa je osumnjičenik nekolikod dana bio na psihijatrijskom promatranju.
Imala je 30-ak ubodnih rana
Prema službenom priopćenju, policajci su po dojavi na stubištu zatekli ženu koja je još davala znakove života. Odmah joj je pružena liječnička pomoć, no unatoč pokušaju reanimacije, nesretna žena je preminula na mjestu događaja. Imala je 30-ak ubodnih rana po gornjem dijelu tijela.
"U stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata. On je zbrinut i nalazi se pod nadzorom policijskih službenika jer ga se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela. U tijeku je provođenje očevida, a kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti i relevantne činjenice ovog događaja", objavila je policija.
Žrtvu pronašao Nepalac i pozvao pomoć
"Vezano uz jutrošnji događaj, u pitanju je ubojstvo mlađe ženske osobe i pokušaj samoubojstva mlađe muške osobe. Dinamički dio očevida je završen, a sada će se dalje provoditi izvidi, radi utvrđivanja motiva. Naložena je obdukcija, a mogu vam potvrditi da je ubojstvo počinjeno hladnim oružjem, kao i da smo pronašli sredstvo izvršenja”, rekao je za Novi list zamjenik županijskog državnog odvjetnika Darko Karlović.
Doznaje se da su žrva i ubojica bili u vezi. Susjedi su za Novi list opisali da se sve dogodilo na četvrtom katu zgrade na Trgu Republike Hrvatske u Rijeci, neposredno uz ulaz u kafić. "Znate koliko je krvi bilo po stepeništu? Užas. Vidio sam i da nekoj djevojci ljudi iz hitne pomoći daju umjetno disanje. Grozno je to što se dogodilo. Još uvijek ne možemo doći k sebi", rekao je jedan susjed.
Djevojku je na stepenicama pronašao strani radnik iz Nepala i pozvao pomoć. Hitna je vrlo brzo stigla i pokušala ju reanimirati, ali nije joj bilo spasa. "Zvali su hitnu, ušli i ugledali djevojku kako leži. Koliko mi je poznato, bila je sva krvava, ali mislili su da je krv iz glave. Navodno je puno puta izbodena", prepričao je vlasnik kafića.
