Možemo!: Zašto je donijeta odluka o poskupljenju usluge Čistoće bez analize?

Možemo! Rijeke i Primorsko-goranske županije u ponedjeljak su postavili pitanje na temelju čega je donijeta odluka o poskupljenju cijena usluga Čistoće za 60, odnosno 70 posto, s obzirom na to da još nije provedena financijska analiza poslovanja tog društva.
Oglas
Gradska vijećnica Možemo! Hana Paleka na konferenciji za medije je istaknula da su vijećnici te političke stranke tražili proteklih mjeseci da im se dostavi nalaz financijske analize Komunalnog društva Čistoća.
U petak, 12. prosinca, dan nakon sjednice Gradskog vijeća, na kojoj je većinom glasova vijećnika prihvaćeno povećanje fiksnog dijela cijene usluge Čistoće za oko 70 posto, dobili smo pisani odgovor gradonačelnice u kojem se navodi da financijska analiza uopće nije dovršena, nego će se to biti sredinom siječnja sljedeće godine, navela je Paleka.
Pitamo se zbog čega je odlučeno da fiksni dio cijene treba poskupjeti za 70 posto, a varijabilni za 60, ako još nema analize poslovanja, rekla je.
Dodala je da je Možemo! na sjednici Gradskog vijeća još u studenom tražio da se predoče rezultati analize kako bi mogli temeljem tog glasati o najavljenom prijedlogu povećanja cijene usluge Čistoće. Uz to, tražili smo i plan nastavka uvođenja sustava individualiziranog prikupljanja otpada po mjesnim odborima u Rijeci, rekla je Paleka.
Istaknula je i kako je zamjenik gradonačelnice najavio da će te dokumente dati s prijedlogom poskupljenja cijene, ali se to nije dogodilo.
Paleka je naglasila da je pisani odgovor gradonačelnice kasnio četiri dana za rokom u kojem ga je, temeljem poslovnika Gradskog vijeća trebala dati, te da je očito da je bio napisan prije sjednice ali namjerno nije na vrijeme dat vijećnicima Možemo!.
Gradski vijećnik Nebojša Zelič naveo je da se iz odgovora gradonačelnice vidi da je napisan prije sjednice na kojoj se glasalo o poskupljenju, jer se navodi da će se nastaviti postupak individualiziranog prikupljanja otpada, ako se prihvati odluka o poskupljenju.
Pitanje je zašto gradonačelnici nije bilo oportuno da vijećnici doznaju da Čistoća ucjenjuje Grad Rijeku, dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas