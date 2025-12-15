Možemo!: Zašto je donijeta odluka o poskupljenju usluge Čistoće bez analize?

Dodala je da je Možemo! na sjednici Gradskog vijeća još u studenom tražio da se predoče rezultati analize kako bi mogli temeljem tog glasati o najavljenom prijedlogu povećanja cijene usluge Čistoće. Uz to, tražili smo i plan nastavka uvođenja sustava individualiziranog prikupljanja otpada po mjesnim odborima u Rijeci, rekla je Paleka.