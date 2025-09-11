Nevrijeme u Rijeci: Direktor Vodovoda i kanalizacije podnio ostavku, štete na brojnim objektima

Kazala je da je zahtjev za otkazom stigao prije negoli je zatražila izvješća, kako bi se utvrdila odgovornost svih koji su bili uključeni vezano za jučerašnju situaciju kada su vodene bujice i poplave uzrokovale probleme na riječkim ulicama, u prvom redu u Vukovarskoj ulici. Zaključuje da je Marochini sam prepoznao dio svoje odgovornosti. Očekuje da će za nekoliko dana moći izvijestiti tko će biti vršitelj dužnosti direktora VIK-a.