zahvala i poštovanje

Održana komemoracija za generala Antu Rosu: Evo tko je sve došao

author
Hina
|
25. ruj. 2025. 13:46
25.09.2025., Zagreb - U organizaciji Hrvatskog generalskog zbora odrzala se komemoracija za generala Ante Rosu, jednog od clanova Inicijativnog odbora te osnivaca Hrvatskog generalskog zbora. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Na komemoraciji za preminulog generala Antu Rosu, branitelja i utemeljitelja Hrvatskog generalskog zbora, u četvrtak mu je odana počast te iskazana zahvala i poštovanje za neizmjeran doprinos za slobodu domovine i ustroj Hrvatske vojske, a obitelji i kolegama posebno je izražena sućut.

Umirovljeni general Hrvatske vojske Ante Zorislav Roso, sudionik u svim važnijim operacijama Domovinskog rata rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku, a umro je 16. rujna u Francuskoj, gdje je i pokopan.

"General Ante Roso jedan je od temelja Hrvatske vojske i u temeljima samostalne i suverene Republike Hrvatske dao je nemjerljiv doprinos. Kao dragovoljac, došao je iz Legije stranaca u Hrvatsku, a pri ustrojavanju Hrvatske vojske, svojim iskustvom i svojim sposobnostima doprinio je razvoju prvih profesionalnih postrojbi, specijalne postrojbe Bojne 'Zrinski'", istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

25.09.2025., Zagreb - U organizaciji Hrvatskog generalskog zbora odrzala se komemoracija za generala Ante Rosu, jednog od clanova Inicijativnog odbora te osnivaca Hrvatskog generalskog zbora. Tomo Medved Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Kasnije, na svim bojištima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao načelnik Glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane, njegov cjelokupan doprinos za slobodu Hrvatske je ogroman, dodao je.

Medved je istaknuo kako su vojnici u njega kao zapovjednika imali beskrajno povjerenje.

"General Roso bio je pouzdan i odgovoran, odvažan i odlučan, a iznad svega častan čovjek i zbog tih vrlina bio je posebno cijenjen. Uvijek uzdignute glave, uspravan, ustrajan i dosljedan. Njegov život obilježila je ljubav prema Hrvatskoj", poručio je.

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) general Marinko Krešić rekao je kako je vijest o njegovom odlasku posebno pogodila i njih - njegove suborce.

"Bio je briljant hrvatske ratne tradicije, osoba širokog vidokruga, zanesenjak domoljublja i osobito zanimljiva i šarmantna pojava. Njegova sposobnost iskakala je iz svakog pokreta i pogleda, kojima je neposlušne vojnike dovodio u red, dobivao izgubljene bitke i donosio prevagu štedeći krv i ljudske živote", istaknuo je.

Dodao je kako Roso nije bio ni prvi ni zadnji "koji je bio na određen način i neopravdano marginaliziran i potisnut u anonimnost", a za kojeg bi javnost, posebno mlađi, morali dobro znati.

25.09.2025., Zagreb - U organizaciji Hrvatskog generalskog zbora odrzala se komemoracija za generala Ante Rosu, jednog od clanova Inicijativnog odbora te osnivaca Hrvatskog generalskog zbora. Ante Gotovina Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

General Ante Gotovina rekao je kako je Rosu upoznao 1974. u svijetu profesionalne vojske u Legiji stranaca, a zov napadnute domovine 1991. bio im je budnica da se vrate, svatko sa svoje strane, braniti domovinu.

Dodao je kako je bilo izazovno istodobno u hodu stvarati temelje vojske i braniti se od agresije, naglasivši kako je neupitan doprinos generala Rose pobjedi u Domovinskom ratu.

"Bio je čovjek izvanrednog integriteta. Svojim profinjenim humorom motivirao nas je i bodrio i u najtežim trenucima rata. Plemenit, nesebičan, zapovjednik odan svojim vojnicima. Uživao je respekt i povjerenje svojih nadređenih", rekao je Gotovina.

Odlukom predsjednika Republike Zorana Milanovića, Roso je na komemoraciji posmrtno odlikovan Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga, za dobrobit uspjeha i u vođenju i zapovijedanju postrojbi OSRH.

Teme
Ante Gotovina Ante Roso Tomo Medved

