Otuđio gradski autobus pa izazvao prometnu nesreću: Prijeti mu kazna zatvora



Nakon prometne nesreće 25-godišnjak se odvezao s mjesta događaja, a prometna policija ga je vrlo brzo pronašla za volanom autobusa u Zvonimirovoj ulici te uhitila i privela na kriminalističko istraživanje.

Tijekom istraživanja je utvrđeno da je autobusom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,27 promila te da je vozilom upravljao bez položenog ispita za tu kategoriju vozila.

