Otuđio gradski autobus pa izazvao prometnu nesreću: Prijeti mu kazna zatvora

Osumnjičeni 25-godišnjak je prijavljen za počinjenje kaznenog djela neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari i predan pritvorskom nadzorniku
Oglas
Sinoć se u Rijeci dogodio nesvakidašnji događaj otuđenja gradskog autobusa. Naime, 25-godišnji hrvatski državljanin je iskoristio trenutak kada je vozač gradskog autobusa oko 20.35 sati na autobusnom stajalištu Fiumara napustio upaljeno vozilo na par minuta i ostavio ga bez nadzora.
Spomenuti 25-godišnjak se tada odvezao autobusom kroz središte Rijeke i dolaskom do raskrižja ulica Vinka Benca i Franje Čandeka je vozilom nepropisno obilazeći zaustavljena vozila, prednjim dijelom autobusa udario u zadnji dio osobnog vozila, riječkih registarskih oznaka, kojim je u istom smjeru upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin.
Nakon prometne nesreće 25-godišnjak se odvezao s mjesta događaja, a prometna policija ga je vrlo brzo pronašla za volanom autobusa u Zvonimirovoj ulici te uhitila i privela na kriminalističko istraživanje.
Tijekom istraživanja je utvrđeno da je autobusom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,27 promila te da je vozilom upravljao bez položenog ispita za tu kategoriju vozila.
Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela „Neovlaštena uporaba tuđe pokrenete stvari“, 25-godišnjak je završetkom istraživanja kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.
Također je i prekršajno sankcioniran zbog počinjenja prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama pa je protiv njega nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog kojim se za počinitelja predlaže izricanje ukupne novčane kazne od 5.820 eura i kazna zatvora do 60 dana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas