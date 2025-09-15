Stručnjak za sigurnost
Pavle Kalinić: "EU je kao Jugoslavija pred raspad"
Stručnjak za sigurnost i bivši šef Ureda za upravljanje kriznim situacijama u Zagrebu Pavle Kalinić, gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića, gdje je komentirao trenutnu geopolitičku situaciju s posebnim naglaskom na stanje u Europskoj uniji, upad ruskih dronova u poljski zračni prostor, te situaciju u regiji.
Oglas
Započevši komentarom o ulasku svijeta u političku krizu neviđenu od Drugog svjetskog rata, Kalinić je rekao:
"Ja sam o tome pričao prije 20 godina, pa su se smijali. Kapitalizam je davno došao do svog ontološkog kraja. On jednostavno nema smisla. Rast, rast, rast... To vam je isto kao da imate tumorsku stanicu, ona raste, ali dok raste uništava sve oko sebe, na kraju uništi i sebe. Tako je isto s kapitalizmom. Na kraju će uništiti sam sebe."
Prosvjedi diljem Europe, gubitak moći EU-a
Komentirao je i prosvjede u Londonu i Francuskoj, naglasivši da "demokracija rapidno gubi snagu i utjecaj". Smatra kako je Njemačka, koja je, njegovim riječima, motor Europe, na koljenima:
"Velika Britanija nije slučajno izašla iz Europske unije, ona je izašla namjerno iz EU-a, a EU zahvaljujući svojim nesposobnim političarima, tipa Ursula von der Leyen, to su vam kadrovi kao pred raspad Jugoslavije... I onda što smo svi dobili? Njemačka praktički nema nikakvu vojnu silu. Ona je u raspadu. Jedina europska sila koja ima takav vojni potencijal je Poljska."
Govorio je i o ruskim dronovima koji su oboreni iznad Poljske: "Nijedan od onih što su pali nije imao eksploziva u sebi, je li to bila provokacija? Ja jamčim da Rusija neće napasti Poljsku."
NATO nije spreman reagirati na dronove
Zaključio je kako NATO nije spreman reagirati na dronove, što je, kaže, pokazala situacija u Poljskoj:
"Europa je jedna obična mala pudlica. EU je kao Jugoslavija pred raspad '90.-'91., jednostavno nesposobna da se suoči s problemima s kojima se suočava, a najveći je problem što je Njemačka na koljenima. A upravo je zbog toga Velika Britanija izašla, da bi se moglo pustiti Europu da je voda odnese... I sam NATO je tigar od papira ukoliko u to nisu uključene Sjedinjene Američke Države."
Upitan za komentar o stanju u regiji, s posebnim naglaskom na nerede u Srbiji i stanje u medijima, Kalinić govori:
"Nema tu nikakve demokratizacije medija, imate sukob dvije interesne sfere, ruske i američke, oni se sad tu igraju, ista stvar je u BiH... Govoriti o nekom smirivanju situacije, ne", rekao je Kalinić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas