dan osoba s invaliditetom
Piletić o inkluzivnom dodatku: To govori koliko je Vlada ozbiljno pristupila
Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić rekao je u srijedu da je Vlada ozbiljno pristupila Zakonu o inkluzivnom dodatku kako bi osigurala financijsku potporu osobama s invaliditetom te odbacio navode da su naknade nedostatne, naglasivši da su veće nego sve one prethodne naknade.
Piletić je sudjelovao na svečanoj sjednici Vladina Povjerenstva za osobe s invaliditetom u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, koji se obilježava 3. prosinca.
Komentirajući primjedbe visinu inkluzivnog dodatka, rekao je da su prve tri razine dodatka veće nego što su bile četiri naknade na koje su OSI imale ranije pravo, a sada su objedinjene. Kazao je i da su izdvajanja povećana s 250 milijuna eura za četiri naknade na 680 milijuna u 2024. te gotovo milijardu eura za inkluzivni dodatak ove godine.
"To je odgovor kada netko komentira koliko je Vlada ozbiljno pristupila ovim zakonima, da zaista osigura financijsku potporu OSI. I gospođa Mirić je danas na Povjerenstvu jasno komunicirala - to nije naknada koja bi trebala biti neka poruka Vlade, nego odgovor na povećane troškove života OSI, da si priušte nešto što na tržištu nije dostupno, a što odgovara njihovim potrebama", naveo je.
Piletić smatra da nema objektivnog obrazloženja da su razine potpora kroz inkluzivni dodatak nedostatne, a s njime su se složile i predstavnice osoba s invaliditetom Marica Mirić i Andreja Veljača, istaknuvši kako su najviše u jugoistočnoj Europi.
Povećana sredstava, broj korisnika i usluga u raznim kategorijama
Ministar Piletić je na sjednici Povjerenstva izvijestio o nizu aktivnosti posljednjih godina na unapređenju kvalitete života OSI-ja. Naveo je da oko 7700 osoba koristi uslugu osobne asistencije, koja je uvedena kao zakonsko pravo 2023., što je 7200 više u odnosu na 2016. godinu, dok gotovo 200.000 osoba ostvaruje inkluzivni dodatak, 50.000 više nego ranije.
Višestruko su povećana sredstava, broj korisnika i usluga u raznim kategorijama - od širenja usluge rane razvojne podrške, uključivanja djece u obrazovanje uz veći broj pomoćnika u nastavi, povećanja broja pružatelja socijalnih usluga i broja osoba sa statusom njegovatelja i roditelja njegovatelja, do proširenja pilot projekta Odmor od skrbi. Uz to, naveo je kako se broj zaposlenih OSI udvostručio u posljednje tri godine.
Raspisivanje poziva za vrtića, odgojitelje i pomoćnike
Piletić je najavio da će početkom 2026. biti raspisan poziv za dječje vrtiće, za financiranje pomoćnika ili trećeg odgojitelja za djecu s teškoćama za što je previđeno 20 milijuna eura.
U suradnji s Državnim nekretninama će se osigurati kvalitetniji uredski prostori za saveze i udrugama koje se brinu za OSI, a razgovara se i o pitanju dostupnosti i pristupačnosti javnog prijevoza za OSI, kazao je Piletić.
Predsjednica SOIH-a Marica Mirić izrazila je nakon Povjerenstva zadovoljstvo zbog donošenja zakona o inkluzivnom dodatku, osobnoj asistenciji, povlasticama u cestovnom prometu te o pristupačnosti roba i usluga, ali i preuzimanjem europske direktive o pristupačnosti web stranica i mobilnih aplikacija.
"Nedavno sam došla sa sastanka Europskog foruma osoba s invaliditetom i Hrvatska ima ljepše lice nego što to imaju brojne zemlje u Europi, gdje su desne stranke koje su došle na vlast ukinule financiranje osoba s invaliditetom, ali i mnoga prava. Možemo reći da u Hrvatskoj kod donositelja odluka imamo razumijevanje i vjerujem da ćemo postići još i bolje rezultate", navela je Mirić.
Izvršna direktorica Saveza slijepih Hrvatske Andreja Veljača rekla je kako su im zakoni o osobnoj asistenciji i inkluzivnom dodatku značajno poboljšali kvalitetu života, ali da postoje izazovi u provedbi koje treba rješavati partnerskom suradnjom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare