Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu na svečanoj sjednici Županijske skupštine u prigodi obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije, a nakon nje dao je izjavu za medije.
Potvrdio je podršku Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i najavio da će se ona nastaviti u svim područjima.
"Uvjeren sam da će doći do sinergije Vlade, županije i Grada. Mislim da je ova županija ekonomski snažna, što vidimo po dobiti poduzetnika", kazao je premijer i optimistično izrazio uvjerenje da će zbog toga privlačiti još više potpore iz Europske unije."
"Brinemo o starijima"
Ostao je na europskim temama jer ga se pitalo o zabrani letova za dronove, što su Danci uveli ponukani problemima koje imaju u posljednje vrijeme. Također, otkrio je treba li rušiti one koji narušavaju tuđi zračni prostor.
"Oni se već ruše. Vrlo je to osjetljivo sigurnosno pitanje jer ne znate imaju li dronovi namjenu preletjeti i napraviti
Pitanje o tome kad će se provesti prave reforme u zdravstvu i pravosuđu odbacio je.
"Tko kaže da ove nisu bile prave? Nemojte te floskule. Na to neću ni odgovoriti."
Više je prokomentirao domove za starije.
"Mi smo vlada koja brine o tome i sve gdje možemo dati doprinos da ih se gradi, mi ćemo to raditi. Hrvatsko stanovništvo je sve starije i to je potreba. Izaći ćemo u susret svima, to nije polemika."
"Stvar je u jeftinijoj nafti"
Siniša Hajdaš Dončić je usporedio HDZ s virusom...
"Što reći? Dobro da je on predsjednik SDP-a. Tko god im radi PR, neka samo nastavi", komentirao je Plenković uz smijeh.
Odgovorio je i na sve što se može čuti iz Mađarske, a posljednje izjave stigle su direktno od tamošnjeg premijera Viktora Orbana.
"Nisam vidio što je rekao, ali moram ovako odgovarati, nažalost. Kapaciteti Jadranskog naftovoda koji se mogu transportirati prema Mađarskoj su dovoljni za sve njihove godišnje potrebe. U čemu je kvaka? Nema plakanja. Ako smo zajednički, na razini EU-a, rekli da Rusija radi agresiju na Ukrajinu i da ne želimo to financirati kupovinom njihovih energenata, onda ne vidim razloga ne koristiti alternativu. Naravno, poanta je u cijeni. S Rusijom je Mađarska dogovorila jeftiniju naftu i plin nego što bismo plaćali mi svi skupa. Nije poanta da će Mađarska ostati bez nafte, stvar je isključivo cijene."
Na kraju je, o temi priznanja Palestine, ponovio da se moraju steći uvjeti za to - vraćanje talaca i stvaranje temelja da Hamas nema pristup vlasti u Palestini.
