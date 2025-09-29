"Nisam vidio što je rekao, ali moram ovako odgovarati, nažalost. Kapaciteti Jadranskog naftovoda koji se mogu transportirati prema Mađarskoj su dovoljni za sve njihove godišnje potrebe. U čemu je kvaka? Nema plakanja. Ako smo zajednički, na razini EU-a, rekli da Rusija radi agresiju na Ukrajinu i da ne želimo to financirati kupovinom njihovih energenata, onda ne vidim razloga ne koristiti alternativu. Naravno, poanta je u cijeni. S Rusijom je Mađarska dogovorila jeftiniju naftu i plin nego što bismo plaćali mi svi skupa. Nije poanta da će Mađarska ostati bez nafte, stvar je isključivo cijene."