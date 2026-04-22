Plenković o ustavnim sucima: Ako su ova dva kandidata problematična, neka kažu. Nisu ni zucnuli

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu da Hrvatska treba sustavno jačati kulturu sjećanja i na primjeren način u obrazovni sustav ugrađivati sadržaje o povijesnim zločinima, uz nastavak potpore memorijalnim područjima poput Spomen-područja Jasenovac.
Plenković je, nakon komemoracije "Sjećanje za budućnost", održane u spomen na žrtve i preživjele zatočenike ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, naglasio važnost svjedočanstava preživjelih logoraša, istaknuvši da je cilj graditi tolerantno i uključivo društvo koje poznaje vlastitu povijest i zločine počinjene tijekom Drugog svjetskog rata.
Obilježavanjem 81. obljetnice proboja logoraša iz Spomen-područja Jasenovac odaje se počast žrtvama te upozorava na nužnost snaženja kulture sjećanja na zločine ustaškog režima, ali i drugih totalitarnih sustava, dodao je.
U tom je kontekstu istaknuo da je Vlada podržala znanstveni projekt kojim će koordinirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji ima za cilj sustavna istraživanja o žrtvama 20. stoljeća.
"Kultura sjećanja mora biti sustavna, ugrađena u obrazovni sustav i naše političke vrijednosti", rekao je premijer.
Govoreći o ulaganju u spomen-područje, naveo je da je obnovljen spomenik "Cvijet" arhitekta Bogdana Bogdanovića, kao i komemorativni krug, dok se do iduće obljetnice planira obnova staze i pasarele.
Istaknuo je i važnost obrazovanja, pozvavši ravnatelje i nastavnike da potiču učenike na posjete Jasenovcu kako bi se neposredno upoznali s tim dijelom hrvatske povijesti.
Plenković je odgovorio na pitanje novinarke može li se istovremeno graditi kultura sjećanja i uzvikivati "Za dom spremni" na koncertima": "Što se tiče te jedne jedine pjesme vezane za početak Domovinskog rata, puno smo puta opisali u kojem je kontekstu napravljena i spjevana - kao budnica u Domovinskom ratu i to treba odvojiti od onoga što se odnosi na Drugi svjetski rat."
"Pozdrav ZDS je u drugom kontekstu. Jasna je praksa policije i sudova. To je budnica u Domovinskom ratu u vremenima kada je hrvatski teritorij bio okupiran, kada su ginuli hrvatski branitelji", dodao je.
"Nema relativizacije"
"Nema relativizacije, mi smo ovdje 10 godina, ja sam premijer 10 godina i svih 10 godina sam ovdje. Naše izjave su jasne i relativizacija živi možda u komunikacijskom prostoru, ali ako pogledate supstancu, nje nema", istaknuo je Plenković.
Plenković je komentirajući niz afera koje tresu hrvatske sportske saveze istaknuo da će Vlada nastaviti financirati hrvatski sport: "Financiranje sporta neće stati."
"Podrška sportu ne znači da podržavamo nezakonite radnje, to je krajnje neprimjereno. To doživljavamo kao nešto što je nevjerojatno. Ako postoji nešto što je nezakonito, što zahtjeva djelovanje tijela kaznenog progona, svima su odriješene ruke, nema nikoga tko će se brinuti o tome da će netko tko je učinio nešto nezakonito biti zaštićen, toga nema. To je jako loša poruka. Ministar Glavina radi cijeli novi sustav kontrole financiranja sportskih saveza", istaknuo je premijer.
Ustavni suci
Premijer je komentirao izbor ustavnih sudaca: "Oporba je imala dvije teze, prva teza je ono što je rekao Bauk - da će mu se prije osušiti ruka nego što će izabrati HDZ-ovu većinu u Ustavnom sudu, a to je sukladno s njegovom inicijalnom tezom od prije desetak mjeseci, kada je rekao da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 ili 200 sudaca Vrhovnog suda. Oni su rekli da žele ljude koji su stručni, neovisni. Razgovori su se vodili i govorilo se o konkretnim imenima. Iskristaliziralo se da su Pajalić i Sučević Đujiću prihvatljivi. Ako su njemu prihvatljivi znači da smo izabrali dva kandidata koje mi podržavamo. Mi za razliku od SDP-a nismo zadovoljni da sud ostane krnji, mi hoćemo popuniti Ustavni sud. Sada odjednom nešto što je prihvatljivo u Turskoj, nije prihvatljivo. Ako su ova dva kandidata problematična, neka kažu, nisu ni zucnuli - ni Đujić, Hajdaš Dončić ni Bauk."
"Mi smo nacrtali dva kandidata i da su ih iz oporbe skicirali, ne bi ih našli. Imate oporbu koja ne želi popuniti prazna mjesta u Ustavnom sudu, osim ako to nisu ljudi koji su pravnici i stručnjaci, ali angažirani na ideološkim i političkim pitanjima u interesu opozicije. Tko onda hoće ispolitizirani Ustavni sud?", dodao je.
"Mi ćemo predložiti kandidate. Ako ih budu htjeli podržati, neka ih podrže, ako neće, neka ih sruše pa će ići novi natječaj", rekao je premijer."
