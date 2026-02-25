Počelo suđenju bivšem čelniku JANAF-a: "Hrvatski jezik razumijem, optužnicu ne razumijem"

- Čula sam da ste pitali za te snimke, slike, nema ničega. Pitali ste na kojem ćemo temelju to osporavati? Pa na temelju toga što nema dokaza. Ne moramo mi dokazivati, nismo krivi. Danas je optužba predala podnesak na 60 i nešto stranica. Svi smo tražili rok za očitovanje, tko će se u tako kratkom roku oko toga očitovati, ali vjerujem da ćemo to osporavati i dalje, rekla je Kovačevićeva odvjetnica.