Dragan Kovačević
Počelo suđenju bivšem čelniku JANAF-a: "Hrvatski jezik razumijem, optužnicu ne razumijem"
Gotovo 4 i pol godine od uhićenja, na zagrebačkom Županijskom sudu počelo je suđenje bivšem čelniku Janafa Draganu Kovačeviću i još šestorici suoptuženika koje se tereti za primanje i davanje mita te namještanje milijunskih poslova u Janafu. Oni su odbacili USKOK-ove optužbe.
Uz Dragana Kovačevića, USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su poduzetnici Krešo Petek, Vatroslav Sablić, Ivan Širić i Edo Seifried te bivši direktor sigurnosti u Janafu Vlado Zorić i nekadašnji direktor Janafova transporta nafte Vladimir Vrbanc.
U aferi "Janaf" Kovačević je optužen da je dobio 6 milijuna kuna mita, a u aferi "Odijela" 13.000 eura mita i 18.000 eura za privatne troškove. Kovačević je izjavio da se ne osjeća krivim, a njegovi odvjetnici tvrde da nema dokaza protiv njega, piše HRT.
- Hrvatski jezik razumijem, optužnicu ne razumijem. Ova je optužnica potpuno lažna, izmišljena, tendenciozna, i ne mogu se osjećati krivim. Časni sude, nisam kriv, rekao je Dragan Kovačević, optuženi u aferi Janaf.
Kovačevićeva braniteljica Jelena Batarelo izjavila je da obrana od početka postupka tvrdi kako u spisu nema nijednog dokaza koji bi potvrdio da je bivši čelnik Janafa počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.
- Čula sam da ste pitali za te snimke, slike, nema ničega. Pitali ste na kojem ćemo temelju to osporavati? Pa na temelju toga što nema dokaza. Ne moramo mi dokazivati, nismo krivi. Danas je optužba predala podnesak na 60 i nešto stranica. Svi smo tražili rok za očitovanje, tko će se u tako kratkom roku oko toga očitovati, ali vjerujem da ćemo to osporavati i dalje, rekla je Kovačevićeva odvjetnica.
Petekov branitelj Tomislav Štefanović također je istaknuo kako u spisu ne postoji nijedan dokaz koji ukazuje na to da je njegov branjenik počinio nedjelo koja mu se stavlja ne teret.
- Obranu ćemo temeljiti na tome na nema dokaza, dodao je.
USKOK je u srpnju 2022., gotovo dvije godine od uhićenja, podignuo optužnicu protiv Kovačevića, Peteka i njihovih suoptuženika za primanje i davanje mita za namještanje poslova s Janafom.
Tužiteljstvo tvrdi da je poduzetnik Krešo Petek dao Kovačeviću i njegovim suradnicima milijun eura kako bi njegova tvrtka Elektrocentar Petek dobila poslove vrijedne gotovo 65 milijuna kuna.
Nastavak suđenja u ožujku
Kovačević je, među ostalim, optužen i da je dobio dva stana od poduzetnika čijim je tvrtkama dogovorio milijunske poslove. Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu ranije je spojilo spise "Janaf" i "Odijela" u jedan predmet.
Prema optužnici koja se odnosi na aferu "Odijela", Petek je Kovačeviću davao mito kako bi mu bivši direktor Janafa osiguravao unosne poslove na Janafovu terminalu u Omišlju.
Osim novca, Kovačević je od Peteka, prema optužnici, kao mito tražio i odijela za bivšeg HDZ-ova potpredsjednika Sabora Milijana Brkića i njegova brata Jozu te HDZ-ovca Marija Kapulicu.
U optužnici se ističe da je Petek u zamjenu za dobivanje poslova isplatio Kovačeviću najmanje 13.272 eura u gotovini, a Petek je, na Kovačević zahtjev, podmirivao njegove privatne troškove od najmanje 18.289 eura za kupnju odijela i drugih odjevnih predmeta.
U USKOK-ovoj optužnici spominje se i ime glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji je prije demantirao da je u trenutku dok je bio sudac Visokog kaznenog suda dobivao odijela od Kovačevića.
USKOK je predložio da se na suđenju izvede 1249 dokaza, koji uključuju tajno snimljene snimke razgovora te iskaze 98 svjedoka. S obzirom ne to da je obrana tražila kraći rok za očitovanje o dokazima tužiteljstva, sud je taj zahtjev obrane prihvatio te zakazao iduću raspravu za 10. ožujka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare