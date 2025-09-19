Policija navijačima Hajduka: Sutra nemojte izlaziti s A1 u Dugopolju

Ivo Cagalj/PIXSELL

Sutrašnji derbi Hajduka i Dinama na splitskom stadionu Poljud s početkom u 17 sati proglašen je utakmicom visokog rizika. Policija je pozvala navijače da poštuju smjernice i upozorenja policije u prometu te na stadionu, najavivši kako će biti snimani svi prilazni pravci Splitu.

"Gužve i zastoje očekujemo nekoliko sati prije utakmice, ali i tijekom razilaska posjetitelja nakon utakmice. Savjetujemo svim posjetiteljima da na vrijeme krenu prema stadionu te da ako su u mogućnosti, koriste javni prijevoz", priopćeno je iz splitsko-dalmatinske Policijske uprave.

Prihvat na autocesti

Policija će obavljati će prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina navijača Dinama na izlazu s autoceste A1 na naplatnoj postaji Dugopolje. Navijači će nakon obavljenog pregleda biti prepraćeni izravno do stadiona Poljud.

"Preporučujemo svim gostujućim navijačima da na naplatnu postaju Dugopolje dođu najkasnije u 14 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni dolazak na stadion", poručili su iz policije.

Navijače Hajduka koji u Split na derbi dolaze iz drugih gradova, policija je pozvala da ne koriste izlaz A1 na Dugopolju niti brzu cestu Klis-Solin, gdje se očekuju gužve i zastoji, već da koriste naplatne postaje Prgomet, Vučevica i Bisko.

Blokade prometa

Sutra na dan utakmice, od 11 sati do završetka osiguranja, bit će uspostavljena blokada prometa u Ulici VIII. mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta Mandrach te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije, odnosno vozila s propusnicom).

Od 13 sati će se uspostaviti blokada prometa u Ulici Zrinsko-frankopanskoj - od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u Ulici Put Supavla - od raskrižja s Ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara i javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).

Danas i sutra policija će prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu Poljudu i prilaznim pravcima Gradu Splitu. Također policija će četiri sata prije utakmice i dva sata nakon utakmice privremeno po potrebi ograničiti kretanje i zadržavanje ulicama Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore.