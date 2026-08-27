14 dana borbe
Požar u Lokvi Rogoznici službeno proglašen ugašenim
Požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša, u kojem je jedna osoba izgubila život a njih 40 ozlijeđeno, te u kojem je opožareno tisuću hektara površine, službeno je proglašen ugašenim, doznaje se u četvrtak u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split.
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Požar je buknuo 13. kolovoza u ranim večernjim satima, te natjerao stotine ljudi u bijeg od vatrene stihije koja se širila velikom brzinom. Do jutra, dok na požarište nisu stigle zračne snage, izgorjelo je na desetke vozila, kuća i drugih poslovnih objekata.
Katastrofalni požar bio je potpomognut jakom burom koja je tu noć puhala, pa je u samo nekoliko minuta vatrene jezike prebacila preko brda put Nemire i Omiša.
Ozlijeđeno je četrdesetak ljudi od kojih je njih sedam zadobilo teške tjelesne ozljede, pa ih je dio prebačeno u zagrebačke bolnice.
U požaru je život izgubila državljanka BiH (34) koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom okružju. Nastradali su i brojni turisti koje su brodovima spašavali mještani i prevozili ih do Omiša. U pomoć su im stigle i brodice Lučke kapetanije i službena plovila Obalne straže.
Na terenu je bilo na stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske koji su punih 14 dana prvo gasili, potom lokalizirali a naposljetku ugasili najgori požar u Hrvatskoj ove godine.
Uz vozila, kuće, poslovne objekte, vikendice, radionice i druge objekte izgorjela je šuma, maslinici, voćnjaci i ostale poljoprivredne kulture. Materijalna šteta se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna eura, a još uvijek nije poznat uzrok požara. Policijska i kriminalistička istraga cijelog slučaja još uvijek traje.
Dio stanovništva je ostao bez krova nad glavom, drugi bez posla jer su im u požaru uništeni poslovni prostori. Stanovništvo Lokve Rogoznice i ostalih okolnih mjesta nakon požara je ostalo bez struje s obzirom da je vatrena stihija uništila infrastrukturu. Dobar dio ljudi je tu večer i jutro nakon izbijanja požara bilo smješteno u sportskim dvoranama Ribnjak u Omišu i Gripe u Splitu.
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