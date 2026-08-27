Požar u Lokvi Rogoznici službeno proglašen ugašenim

Dio stanovništva je ostao bez krova nad glavom, drugi bez posla jer su im u požaru uništeni poslovni prostori. Stanovništvo Lokve Rogoznice i ostalih okolnih mjesta nakon požara je ostalo bez struje s obzirom da je vatrena stihija uništila infrastrukturu. Dobar dio ljudi je tu večer i jutro nakon izbijanja požara bilo smješteno u sportskim dvoranama Ribnjak u Omišu i Gripe u Splitu.