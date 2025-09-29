Splitsko-dalmatinska županije
Promjene u najvažnijoj utvrdi HDZ-a: Mlade snage zamijenit će Antu Sanadera
Stipe Čogelja donedavno je slovio kao Mihanovićev mogući protukandidat, a sad je u njegovu prvom krugu suradnika
Ante Sanader je prelomio – definitivno napušta čelnu funkciju u HDZ-u Splitsko-dalmatinske županije, koju će, sva je prilika, preuzeti Ante Mihanović. On će, pak, na stranačkim izborima 26. listopada vjerojatno biti jedini kandidat za predsjednika te organizacije. Neslužbeno se, naime, može čuti kako su u pakt oko njegove kandidature ušle doslovno sve struje u tamošnjem HDZ-u, piše Večernji list.
Pritom je posebno zanimljivo to što se kao kandidat za Mihanovićeva zamjenika, odnosno prvog potpredsjednika Županijskog odbora HDZ-a, spominje dožupan Stipe Čogelja, čovjek koji je donedavno slovio za potencijalnog Mihanovićeva protukandidata. Čogelja je proteklih godina inzistirao na pomlađivanju splitsko-dalmatinskog HDZ-a, a tu je ideju otvoreno zagovarao čak i usred kampanje za lokalne izbore, uoči koje je dobar dio HDZ-ovaca iz te županije tražio pomlađivanje stranačkoga kadra, onako kako je to učinjeno u drugim dalmatinskim županijama. No, za župana je ponovno kandidiran i izabran Blaženko Boban pa je, s te strane, pomalo neobična informacija da će se na unutarstranačkim izborima upravo Čogelja pojaviti kao prvi čovjek u Mihanovićevu krugu.
Jer, uvjetno rečeno, oporbena struja u županijskom HDZ-u, u koju se do sada ubrajalo i Čogelju, zastupala je tezu da su toj organizaciji potrebne istinske, a ne samo kozmetičke promjene. A kozmetičku promjenu vidjeli su u instaliranju Ante Mihanovića, kojega dio dalmatinskih HDZ-ovaca vidi kao čovjeka preko kojega će Sanader nastaviti ostvarivati svoj utjecaj i nakon što se makne s čela županijske organizacije. Drugi, međutim, ne vide ništa sporno u tome da se, uz pomlađivanje kadra na čelu županijskog HDZ-a, stranka nastavi oslanjati i na iskustvo svojih starijih istaknutih članova.
HDZ-om u Splitsko-dalmatinskoj županiji zapuhat će novi, mladi vjetrovi, ali ne radi se na revoluciji, već na evoluciji. To znači da će veterani iz dalmatinskog HDZ-a ostati prisutni u određenim tijelima stranke kako bi se osigurao spoj mladosti i iskustva – objašnjavaju ovi izvori, uz napomenu kako je riječ o politici kontinuiteta, a ne obračuna, koja funkcionira već 35 godina, ali sada s novom energijom i licima.
Isti sugovornici potvrđuju kako Ante Mihanović sigurno ide na čelo Županijske organizacije te da je izvjesno da će se Sanader povući, kao i da Mihanović uživa podršku svih relevantnih opcija unutar stranke na području Splita i Dalmacije, pa i onih za koje se medijski nagađalo da bi mu mogle biti konkurencija. Zbog toga su uvjereni da će Mihanović biti i jedini kandidat za čelnu funkciju u splitsko-dalmatinskom HDZ-u, kao i da će u tome imati potporu vrha HDZ-a na nacionalnoj razini. U tom kontekstu slučajnim ne treba smatrati ni za danas najavljen posjet premijera i predsjednika stranke Andreja Plenkovića Splitu i Županiji.
A kad je riječ o ostalim ljudima iz tima s kojim bi Mihanović trebao izići na unutarstranačke izbore, izvori Večernjeg lista spominju i načelnika Klisa Jakova Vetmu, koji se vrhu stranke svojedobno zamjerio čestitkom Zoranu Milanoviću na izbornoj pobjedi. Hoće li ova imena doista biti dio Mihanovićeva tima na izborima u listopadu, ljudi iz njemu bliskog kruga jučer nam nisu htjeli službeno potvrditi. Govorili su samo kako će to biti respektabilan tim, sastavljen od eminentnih i nacionalno poznatih političkih imena. Ne isključuju, međutim, da bi se među tim imenima mogla naći i neka koja su kuloari donedavno svrstavali na suprotnu stranu.
A da se na Mihanovićevoj kandidaturi radi već dugo, potvrđuje informacija kako je njegov program za unutarstranačke izbore gotov, a u skladu s općim trendom stranke uključivat će, kažu naši izvori, učvršćivanje tradicionalnih vrijednosti i obitelj kao temelj hrvatskoga društva. Mihanović će, kažu, naglasak staviti i na reindustrijalizaciju, stambenu politiku te jačanje malog i srednjeg poduzetništva. Naši sugovornici tome dodaju i da je riječ o programu na kojem se studiozno radilo, a ne tek o pukim političkim floskulama, i napominju da je iza Mihanovićeva stranačkog angažmana iskustvo, smirenost, informiranost i upućenost u procese, a sve bez ikakvih afera i repova u političkoj ili poslovnoj karijeri.
