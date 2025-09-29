Promjene u najvažnijoj utvrdi HDZ-a: Mlade snage zamijenit će Antu Sanadera

Isti sugovornici potvrđuju kako Ante Mihanović sigurno ide na čelo Županijske organizacije te da je izvjesno da će se Sanader povući, kao i da Mihanović uživa podršku svih relevantnih opcija unutar stranke na području Splita i Dalmacije, pa i onih za koje se medijski nagađalo da bi mu mogle biti konkurencija. Zbog toga su uvjereni da će Mihanović biti i jedini kandidat za čelnu funkciju u splitsko-dalmatinskom HDZ-u, kao i da će u tome imati potporu vrha HDZ-a na nacionalnoj razini. U tom kontekstu slučajnim ne treba smatrati ni za danas najavljen posjet premijera i predsjednika stranke Andreja Plenkovića Splitu i Županiji.