Marija Selak Raspudić: Demokracija je u svojoj biti iritacija
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić bila je gošća N1 Studija uživo kod naše Nataše Božić Šarić.
Nakon ubojstva žena u Murskom Središću i Rijeci, u Hrvatskoj je samo ove godine počinjeno 18 femicida, teških ubojstava ženske osobe. Podsjećamo, Ženska mreža Hrvatske poručila je u nedjelju da je za 18 femicida ove godine odgovorna Vlada jer nije zakonski zaštitila žene od rodno uvjetovanog nasilja, a mreža je zatražila i donošenje novog zakona koji će pooštriti sankcije za nasilnike te nacionalne strategije s mjerama prevencije.
Marija Selak Raspudić komentirala je slučajeve nasilja i upitala: "Kako društvo tretira i prepoznaje one koji čine prekršajna, odnosno kaznena djela? Kako je moguće da ti ljudi još uvijek slobodno šetaju, da se smatra da ta žena nije više u opasnosti, i da na kraju imamo ovakvu kulminaciju? Vrlo često oni koji su ranije činili prekršajna djela, završe na kraju s ovakvim teškim kaznenim djelima, odnosno ubojstvima. Trebalo bi provjeriti sudsku praksu, trebalo bi provjeriti dubinsku analizu toga što se sve uzima kao olakotna okolnost."
Važnost prevencije
Naglasila je važnost preventivnog djelovanja kao nužnog u rješavanju ovog problema: "Što se tiče same prevencije, moramo ići puno dalje u prošlost, pogledati oba spola, u dvije trećine slučajeva kod onih koji su počinili najteža kaznena djela se pronalazi i uzročno-posljedična veza s ovisnosti, znate onu pojednostavljenu: 'napio se i pretukao ženu', da, to se doista događa u praksi."
"A mi kada govorimo o prevenciji, jako malo radimo na suzbijanju stereotipa toga da danas imamo tri, četiri puta više muških ovisnika i o drogama i o alkoholu nego ženskih, jer je u društvu uvriježeno da je to dokaz neke muškosti. Time se nitko u društvu ne bavi."
O gaženju ruža na Jelačićevom trgu
Podsjećamo, u subotu ujutro na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu muškarac je gazio ruže koje su, u sklopu performansa “Tiha misa” umjetnice Arijane Lekić-Fridrih, za 38 žrtava femicida postavljene za vrijeme trajanja molitve. Selak Raspudić je komentirala:
"Ja nisam sigurna ima li on uopće pojma zašto to tamo stoji i što točno radi, samo pretpostavljam da je to iskaz frajerluka, da on misli da je netko tko se usudi konkretno djelovati i na taj način pokušati suzbiti drugu stranu. Molitelji na Trgu su izašli s osudom takvog postupanja, što je dobro, u demokratskom društvu, ovakav način izražavanja bunta protiv bilo čega nije prihvatljiv."
Komentirala je i same molitelje na trgu: "Demokracija je u svojoj biti iritacija, ona nije jedan krasan sustav u kojem vi stalno slušate ono što vam odgovara. Dapače, često u vama izaziva upravo suprotan učinak, napetost, jer onaj tko je s druge strane zagovara nešto s čim se vi često i dubinski ne slažete. Imamo institucije, imamo zakone, zna se što je govor mržnje, moramo razvijati toleranciju bez obzira što se s time ne slažemo", govori Selak Raspudić.
O Bačićevim zakonima
Komentirala je i paket triju "Bačićevih zakona" u sklopu kojeg je oporbi i struci najsporniji Zakon o prostornom uređenju.
"U ovim zakonima imamo jedinstvo struke oko toga da nije dobro ići s ovako naglim izmjenama. Bilo bi poželjno da oporba jedinstveno reagira. Trebalo bi tražiti treće čitanje - to je jedan elegantan način koji bi omogućio i ministru Bačiću da pokaže svoju širinu, a i stručnjacima, da se do trećeg čitanja razradi zakonski prijedlog koji će biti prihvatljiviji. Jer je riječ o onome najdragocjenijem što imamo."
Ono što cijeni kod ministra je što je ipak sam izašao pred Sabor, iako se ne slaže s njegovim prijedlozima. "Ministar Bačić je izašao u arenu i stvarno govori o svojim zakonima. On je tu stao na crtu i brani svoje zakone. Ja hoću takav dijalog. Ali, kada govorimo o toj obrani, smatram da su argumenti s druge strane, snažniji," kaže Selak Raspudić.
