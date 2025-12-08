Marija Selak Raspudić: Demokracija je u svojoj biti iritacija

Marija Selak Raspudić komentirala je slučajeve nasilja i upitala: "Kako društvo tretira i prepoznaje one koji čine prekršajna, odnosno kaznena djela? Kako je moguće da ti ljudi još uvijek slobodno šetaju, da se smatra da ta žena nije više u opasnosti, i da na kraju imamo ovakvu kulminaciju? Vrlo često oni koji su ranije činili prekršajna djela, završe na kraju s ovakvim teškim kaznenim djelima, odnosno ubojstvima. Trebalo bi provjeriti sudsku praksu, trebalo bi provjeriti dubinsku analizu toga što se sve uzima kao olakotna okolnost."