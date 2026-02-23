Selak Raspudić: Ograničiti pristup platformama i društvenim mrežama mlađima od 16

Na novinarsko pitanje Selak Raspudić komentirala je i stanje u vladajućoj koaliciji, nazvavši cijelu situaciju nakaradnom te pozvala građane da se toga sjete kada budu glasali na idućim izborima. „Jasno je svima da je situacija apsurdna i da nitko tko je koalicijski partner ne želi izaći iz Vlade, jednako kao što Andreju Plenkoviću ništa od ovoga doista ne smeta”, rekla je.